"Важнейшее событие в войне на море": скоро узнаем, прорвала ли Украина "эмбарго" РФ, — СМИ

По словам профессора стратегических исследований Университета Ст. Эндрюса Филипа О'Брайена, сейчас происходит важное событие во всей мировой военно-морской истории.

Зерновоз Resilient Africa с тремя метрическими тоннами украинского зерна, который вышел из порта города Черноморск, — "очень важное событие в войне на море". Скоро выяснится, удалось ли Украине прорвать зерновое морское "эмбарго", которое Черноморский флот РФ наложил на Украину. Об этом заявил Филип О'Брайен, профессор стратегических исследований Университета Ст. Эндрюса, пост опубликован в соцсети X (Twitter).

По словам аналитика, учитывая то обстоятельство, что "у Украины нет военных кораблей", он назвал произошедшее "важным событием" в мировой военно-морской истории.

Корабль Resilient Africa вышел из Черноморского порта, несмотря на угрозы со стороны РФ, которую в начале месяца обвинили атаках на гражданское судоходство.

Британский премьер-министр Риши Сунак 11 сентября в своем заявлении раскрыл секретные данные разведки, которая указала на то, что 24 августа целями российских войск был гражданский корабль, который атаковали "несколькими ракетами".

Напомним, что британские истребители охраняют корабли в Черном море.

Также сообщалось, что в Черном море подбит корабль ВМФ РФ "Сергей Котов", в украинской разведке раскрыли подробности.