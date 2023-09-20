Как вернуть доверие к ядерному сдерживанию: значение F-35 для НАТО
Страны НАТО активно переходят на истребитель 5 поколения F-35. Также США модернизировали ядерную бомбу B61 до уровня B61-12. Аналитик Фрэнк Кун считает, что F-35 может стать отличным носителем бомб для удара по России в случае конфликта. F-35A предоставит участникам ядерного обмена беспрецедентные возможности для проникновения в высокозащищенное воздушное пространство России.
Критики и сторонники системы ядерного сдерживания НАТО, которая частично опирается на передовое развертывание американского ядерного оружия в Европе, редко в чем-либо соглашаются. Но когда речь заходит о совместном использовании ядерного оружия, их оценки оказываются удивительно схожими. Обе группы прямо или косвенно утверждают, что американские термоядерные бомбы B-61 и соглашение о совместном использовании ядерного оружия в целом устарели в военном отношении и не заслуживают доверия. Однако участники дискуссий о будущем позиции ядерного сдерживания НАТО не осознают, что технологическая и политическая природа совместного использования ядерного оружия меняется.
Фокус перевел статью Фрэнка Куна о том, какое значение имеет стелс-истребитель F-35 в ядерном сдерживании стран НАТО.
Самолет F-35A Lightning II, который должен прийти на смену устаревшим истребителям практически во всех странах НАТО-участницах совместного использования ядерного оружия, значительно превосходит по своим возможностям истребители, которые он заменяет. Вместе с модернизированной ядерной бомбой B61-12 он восстановит региональный потенциал сдерживания НАТО и поможет предотвратить дальнейшую российскую агрессию. Кроме того, закупка F-35A большим числом членов НАТО, и в частности Германией, снимет сомнения в политической надежности обязательств по совместному использованию ядерного оружия.
Поскольку F-35A станет главным истребителем в Европе и пользователи не смогут вносить в него какие-либо изменения, это также открывает новые возможности для членов альянса из Восточной Европы направлять истребители и пилотов в Западную Европу для подготовки к выполнению миссии по совместному использованию ядерного оружия. Поскольку пилоты из Восточной Европы, в силу их повышенной готовности к угрозе, вполне могут быть готовы применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с Россией, такое прямое участие позволит восточноевропейским союзникам убедиться в том, что ядерные обязательства заслуживают политического доверия.
Если НАТО будет активно развивать такое сотрудничество, то времена, когда совместное использование ядерного оружия было неактуальным пережитком холодной войны, скоро останутся в прошлом — помимо усиления сдерживания, такое соглашение будет способствовать укреплению единства и сплоченности трансатлантического альянса.
Вопросы доверия к совместному использованию ядерного оружия
В соответствии с соглашением НАТО о совместном использовании ядерного оружия США размещают тактическое ядерное оружие в Европе, чтобы убедить своих друзей и противников в надежности обязательств по защите Европы. Это связано с тем, что тактическое ядерное оружие создает эскалационную цепочку, которая связывает безопасность США с безопасностью их европейских союзников, — так называемый механизм сопряжения. Кроме того, тактическое ядерное оружие передового базирования способствует сдерживанию, поскольку его присутствие вблизи линии фронта повышает вероятность ядерной эскалации в обычном конфликте.
Спустя три десятилетия после окончания холодной войны США вывели из Европы практически все свои тактические ядерные вооружения. Лишь небольшое количество термоядерных бомб B-61, предназначенных для нанесения ударов по вражеским целям с помощью так называемых самолетов двойного назначения, эксплуатируемых европейскими членами НАТО, осталось на нескольких авиабазах союзников по всему континенту. По последним оценкам, около сотни бомб размещено в Италии, Германии, Турции, Бельгии и Нидерландах.
Этим запасам больше нельзя доверять.
Одна из проблем — военно-техническая. По распространенному мнению, использование истребителей четвертого поколения, таких как F-16 или устаревший Tornado, для преодоления современных российских ПВО и доставки неуправляемых бомб на российскую территорию будет "седьмым чудом света". Мало того, что самолет должен пережить первый удар противника и получить от президента США разрешение на применение ядерных бомб, — он должен успешно взлететь, встретиться с самолетом-заправщиком для дозаправки топливных баков в воздухе, долететь до цели, не встретив вражеских ПВО или истребителей, найти и идентифицировать цель и выпустить оружие по назначению.
Война в Украине еще больше подчеркнула проблемы, с которыми столкнется любой самолет четвертого поколения в современном боевом пространстве. Применяя современные системы ПВО, Россия и Украина взаимно лишили себя превосходства в воздухе, что сделало практически невозможным выполнение задач ближней авиационной поддержки без потери собственных самолетов. Поэтому для нанесения стратегических ударов с воздуха российские войска прибегают к использованию баллистических и крылатых ракет, причем зачастую из собственного воздушного пространства, вдали от украинских зенитно-ракетных батарей.
Другой вопрос — политический. После ратификации Договора о запрещении ядерного оружия в октябре 2020 года все большее число стран НАТО открыто обсуждали вопрос о присоединении к этому договору и прекращении своего участия в механизме совместного использования ядерного оружия НАТО. В частности, в Германии разгорелась дискуссия о будущем совместного использования ядерного оружия, причем высокопоставленные политики выступали за вывод оставшихся американских ядерных боеголовок. Это вызвало вопросы о готовности западноевропейских государств разделить риски, связанные с ядерным сдерживанием. Опасения возникли и в Восточной Европе, где эксперты и политики опасались, что выход Германии может нанести серьезный удар по ядерной сплоченности Альянса и, в конечном счете, снизить доверие к гарантиям безопасности НАТО на восточном фланге. Ведь политический аспект совместного использования ядерного оружия, включающий обмен информацией, консультации, а также совместное планирование и осуществление, зачастую считается даже более важным, чем военно-технические факторы.
Кроме того, НАТО не смогла адаптировать схему совместного использования ядерного оружия к различным представлениям об угрозах внутри альянса, что еще больше подрывает политическое доверие к этой схеме. Несмотря на то, что наиболее актуальная угроза для НАТО находится на Востоке, почти все страны-участницы Альянса расположены на Западе. Поэтому неудивительно, что Польша неоднократно обращалась с просьбой разместить у себя американское ядерное оружие.
Изменение технологической природы совместного использования ядерного оружия
Возможно, сегодня соглашение НАТО о совместном использовании ядерного оружия не является надежным, но в ближайшем будущем оно, скорее всего, станет таковым. Поскольку F-35A должен заменить оставшиеся в Альянсе самолеты четвертого поколения, а B61-12 должны поступить на европейские склады в этом году, нынешние стратегические перспективы существенно отличаются от тех, что были пару десятилетий назад.
Несмотря на то, что самолету F-35A еще предстоит провести ряд важнейших испытаний для запуска в серийное производство, он испытывает проблемы с готовностью к эксплуатации из-за отсутствия запасных частей и исправных двигателей, а также имеет более 800 выявленных недостатков, он уже является очень мощным истребителем. Благодаря стелс-возможностям, комплексу радиоэлектронной борьбы и передовым сенсорам, обеспечивающим пилотам ситуационную осведомленность, не сравнимую ни с одной платформой четвертого поколения, F-35A предоставит участникам ядерного обмена беспрецедентные возможности для проникновения в высокозащищенное воздушное пространство России.
Преимущества стелс-технологий должны быть очевидны для всех, кто внимательно следил за действиями F-117 Nighthawk в первую ночь операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Если истребители четвертого поколения использовались в составе крупных ударных групп для обеспечения должной защиты, то F-117 проскочили сквозь иракскую ПВО и беспрепятственно нанесли удар по своим целям без какой-либо дополнительной поддержки.
Безусловно, одной только скрытности уже недостаточно для обеспечения прорыва против современных интегрированных систем ПВО. Планировщикам необходимо использовать средства разведки, наблюдения и рекогносцировки для выявления брешей в системе ПВО противника, а также для определения мест и времени глушения или подавления радаров противника, чтобы наметить траекторию полета, минимизирующую риск обнаружения радаром. Однако F-35A способен самостоятельно выполнять значительную часть этой сложнейшей работы. Используя современный набор датчиков, самолет способен быстро определять местоположение и классифицировать радары противника, а также отображать их на экране пилота. Эти возможности, которые в настоящее время используются на восточном фланге НАТО для сбора ценной разведывательной информации, значительно повышают способность F-35A безопасно действовать в оспариваемом воздушном пространстве, и не случайно F-35A пользуется большим успехом на международном рынке.
Модернизированная бомба B61-12, которая будет полностью интегрирована в вариант F-35A Block 4, обеспечивает дополнительную оперативную надежность для выполнения миссии по совместному использованию ядерного оружия. Традиционная бомба B61 может быть доставлена четырьмя различными способами: свободным падением, отложенным взрывом в воздухе, поверхностным взрывом в свободном падении или в режиме "укладки", когда бомба сбрасывается с низколетящего самолета и замедляется парашютом (для предотвращения дезинтеграции) перед подрывом по таймеру. Во всех этих случаях бомба ведет себя, как любая неуправляемая бомба общего назначения, — она не так точна, как современные высокоточные боеприпасы, и пилотам необходимо очень близко подходить к цели. Однако B61-12 оснащена новым хвостовым комплектом, включающим инерциальную систему наведения и GPS-приемник, что позволяет пилотам F-35A доставлять ядерные бомбы с гораздо большей точностью. Как сообщается, при наличии данных GPS вероятность круговой ошибки бомбы составляет не более пяти метров, а при отсутствии — не более 30 метров. Это означает, что половина ядерных боеголовок взорвется в пределах 6 или 30 метров от своих реальных целей соответственно. Это существенное улучшение по сравнению со 100-метровой точностью старых моделей B61. Небольшая дальность поражения B61-12 также повышает живучесть самолетов, поскольку оставляет больше времени для безопасного ухода самолета после доставки оружия.
Связка F-35A и B61-12 позволит значительно повысить оперативный авторитет миссии НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Конечно, это не означает, что все будет легко и что успех будет гарантирован. Воздушные кампании — дело чрезвычайно сложное, и критики совместного использования ядерного оружия справедливо указывают на ряд оперативных проблем, среди которых не последнее место занимает необходимость дозаправки самолетов двойного назначения НАТО в оспариваемом воздушном пространстве. Но поскольку российские средства ПВО не столь эффективны, как принято считать, и не создают непроницаемых "пузырей" для операций НАТО, шансы на успех вполне реальны.
Исправление политики совместного использования ядерного оружия
Помимо решения военно-технических проблем, связанных с совместным использованием ядерного оружия, F-35A может также помочь решить проблемы политического доверия.
F-35A является мощным политическим сигналом, свидетельствующим о том, что западноевропейские правительства будут продолжать участвовать в соглашении о совместном использовании ядерного оружия и по-прежнему готовы доставлять американское ядерное оружие на территорию противника. Это объясняется тем, что данный истребитель, в отличие от других самолетов, представленных на западном рынке, приспособлен для выполнения задач по доставке ядерного оружия. В настоящее время единственным современным истребителем, сертифицированным для применения B61-12, является F-15E Strike Eagle, и он, вероятно, столкнется с большими трудностями при прорыве вражеской ПВО. Кроме того, как отметили в своих решениях о закупках Швейцария и Финляндия, F-35A обеспечивает не только высокую надежность поставок, но и самый высокий потенциал развития среди всех имеющихся на рынке истребителей, что гарантирует его актуальность в боевом пространстве по крайней мере до 2060 года. Таким образом, F-35A свидетельствует о долгосрочной политической приверженности миссии совместного использования ядерного оружия — в гораздо большей степени, чем такие модели как F/A-18F Super Hornet, закупки которых Германия рассматривала в качестве временной меры, несмотря на то, что их производственная линия дышит на ладан.
Приобретение Германией F-35A имеет и политическое значение, поскольку закрепляет ядерный характер Альянса и делает крайне маловероятными попытки прекратить участие Германии в соглашении НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Пока Германия еще не определилась с преемником своих устаревших истребителей-бомбардировщиков Tornado, законодателям представилась редкая в жизни возможность выйти из непопулярного соглашения. Ввиду плачевного состояния боеготовности немецких истребителей Tornado решение "за" или "против" конкретной модели самолета или вообще отсутствие решения могло фактически исключить дальнейшее участие в схеме совместного использования ядерного оружия. Кроме того, фактический выход Германии мог бы побудить другие страны последовать ее примеру. Теперь, когда сделка подписана и скреплена печатью, такая возможность упущена. В качестве последней попытки критики пытались доказать, что F-35A — это пустая трата денег. Но с созданием военно-технологической базы критикам ядерного обмена будет трудно отказаться от соглашения, так как для этого необходимо активное решение, а не простое бездействие.
И, пожалуй, самое главное: F-35A открывает новые пути сотрудничества между членами НАТО, которых раньше не существовало. Как только истребитель поступит на вооружение Польши, Чехии, Финляндии и Румынии, союзники по НАТО на восточном фланге смогут перебрасывать самолеты и пилотов в Западную Европу и совместно тренироваться применять американское ядерное оружие. Такая программа, которая в настоящее время невозможна, поскольку все страны эксплуатируют самолеты разных типов, значительно повысила бы политический авторитет соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Например, в силу различий в восприятии угроз польское правительство и польские летчики вполне могут быть более готовы к применению ядерного оружия, чем, скажем, немецкое правительство и немецкие летчики.
Как правило, даже эксплуатация одного и того же типа самолета не гарантирует полной оперативной совместимости, поскольку существуют различия между национальными версиями, примером чего может служить англо-германская миссия по охране воздушного пространства в Прибалтике. При этом для F-35A большинству государств будет запрещено вносить изменения в физические или информационные системы самолета. Таким образом, члены НАТО могли бы активно изучать возможность такого сотрудничества, причем Германия могла бы стать в нем лидером. В качестве побочного эффекта размещение дополнительных самолетов в Германии также ослабит давление на ее небольшой парк F-35A.
Россия вряд ли оценит такую договоренность, но она все же гораздо менее провокационна, чем размещение американских ядерных боеголовок в Восточной Европе. Более того, поскольку Россия уже объявила о своем намерении разместить ядерное оружие в Беларуси, выгоды от углубления сотрудничества в области обмена ядерным оружием в рамках НАТО, скорее всего, перевесят любые негативные последствия для европейской безопасности от гипотетических российских контрмер.
Превращение F-35A в центральный элемент регионального сдерживания
Спустя более трех десятилетий после окончания "холодной войны" общепризнанно, что соглашение НАТО о совместном использовании ядерного оружия не имеет достаточного военно-технического и политического авторитета.
Стремясь воскресить этот "волшебный ингредиент" сдерживания, различные эксперты предлагают Соединенным Штатам уравнять условия игры и разместить в Восточной Европе собственные ракеты наземного базирования. Считается, что такое развертывание позволит решить проблему чрезмерной оснащенности России обычными и ядерными ракетными системами и закрыть брешь на лестнице эскалации после прекращения действия Договора о ядерных силах средней дальности, запрещавшего ракеты класса "земля-земля" с дальностью действия от 500 до 5500 км. В 2021 году НАТО подчеркнул, что не намерен размещать в Европе ракетные комплексы с ядерными боеголовками, однако полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году придало новую остроту дискуссии об обычных и даже ядерных ракетах.
F-35A Lightning II, вероятно, решит давние проблемы доверия к ядерному компоненту НАТО, когда поступит на вооружение европейских союзников НАТО. Если НАТО стремится сохранить ядерный потенциал, частично опирающийся на ядерное оружие передового базирования, то Альянсу следует сделать F-35A центральным элементом своей стратегии сдерживания. F-35A подходит для выполнения широкого спектра задач, таких как наступательное и оборонительное противодействие, защита от крылатых ракет, подавление или уничтожение ПВО противника, разведка, радиоэлектронная борьба, непосредственная поддержка с воздуха, а также перехват на поле боя, что обеспечивает значительно большую гибкость по сравнению с ракетами наземного базирования, которые могут применяться только против стационарных целей. Кроме того, эта система имеет важное политическое значение, выходящее за рамки военных возможностей.
Вместо того чтобы принимать на вооружение в Европе целый комплекс новых систем вооружений, НАТО следовало бы в полной мере использовать возможности F-35A и инвестировать в дополнительные вооружения и опыт для подавления и поражения российских ПВО. Европейские пользователи F-35A могли бы также оценить возможность применения стратегий, аналогичных концепции Agile Combat Employment ВВС США. Например, "горячая дозаправка" истребителей на земле может стать решением для увеличения дальности операций в условиях противостояния. Наконец, членам НАТО следует рассмотреть возможность переброски самолетов F-35A и пилотов из Восточной Европы на авиабазы в Западной Европе для подготовки к выполнению ядерной миссии. Все эти меры еще больше повысят доверие к соглашению о совместном использовании ядерного оружия и, в конечном счете, укрепят систему сдерживания.
Об авторе
Фрэнк Д. Кун — координатор проектов Кластера исследований по контролю над вооружениями в области естественных и технических наук в Институте исследований проблем мира во Франкфурте. В сферу его научных интересов входят вопросы ядерного сдерживания, контроля над вооружениями и нераспространения, а также военные технологии и стратегия.