Мобилизация в Украине: адвокат разъяснил, какие категории студентов получат отсрочку

В Верховной Раде подготовили новый законопроект, который защитник назвал более адекватным, чем прошлый документ. В нем будут соблюдаться права человека и исчезнет возрастная дискриминация.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. До 15 ноября у некоторых студентов будет отсрочка от армии, а некоторые все же могут получить повестку. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в новом видео на своем YouTube-канале.

В Верховной Раде предлагают давать отсрочку от мобилизации студентам, которые получают второе высшее образование на специальностях, которые необходимы для восстановления экономики Украины.

Речь идет про альтернативный проект закона №9672-2, который правозащитник назвал адекватным в отношении прав человека, в отличии от его предшественника. В прошлом документе предлагали отменить отсрочку от мобилизации для студентов и аспирантов, которые достигли 30-летнего возраста, ведь возрастной предел является дискриминацией.

Отсрочка от мобилизации для студентов: что предлагают в новом законопроекте

В случае, если закон в результате примут, тогда отсрочку от мобилизации не получат студенты, которые получают второе или третье образование, но без учета возраста.

В то же время аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме отсрочку от мобилизации получат. То есть, если получать последовательное и высшее образование, тогда мобилизации можно избежать.

К слову, отсрочку предлагают предоставлять также соискателям высшего образования, которые получают образование по специальностям, которым предоставляется особая поддержка, независимо от наличия полученного ранее уровня образования. Полный список должны будут определить в Министерстве образования и науки.

Адвокат Роман Симутин убежден, что законопроект будет примут, но после этого юристы поделятся на несколько лагерей.

"Первый будет настаивать, что данная норма закона обратной силы не имеет времени, ведь это зафиксированный статьей 58 Конституции Украины базовый правовой принцип. А вот представители второго лагеря это будут отрицать", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что во время действия военного положения в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в ряды ВСУ не могут призвать соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам. Тогда как студентам заочной формы могут вручить повестки.