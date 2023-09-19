Атака БПЛА на Львов: в полиции показали кадры спасения людей из-под завалов (видео)

Как сообщили правоохранители, трое патрульных бросились на помощь людям, которые оказались под бетонными обломками. Благодаря их оперативным действиям двоих человек удалось спасти.

Полицейские обнародовали кадры первых минут после вражеского удара дронами-камикадзе Shahed по Львову. Соответствующее видео во вторник, 19 сентября, опубликовано пресс-центром Управления патрульной полиции во Львовской области.

Сообщается, что командир роты Александр Куксин и его сослуживцы Назар Бурмеха и Евгений Рыбалка поспешили на помощь гражданам, которые оказались под завали. Они начали разбирать обломки бетонных и других конструкций, под которыми нашли сперва нашли мужчина, а позже достали женщину. Благодаря оперативным действиям, им удалось спасти жизни пострадавших.

Как сообщили в полиции, 26-летний мужчина был госпитализирован, в то время как 29-летняя пострадавшая отказалась от госпитализации. Кроме того, один человек погиби еще один получил ранения.

Атака на Львов 19 сентября — что известно

Утром после объявления воздушной тревоги Львов подвергся атаке ударных БПЛА типа Shahed. Позже стало известно, что российские оккупанты направили беспилотные летательные аппараты к промышленным складам, и в результате были повреждены три таких склада.

Позже в ООН сообщили, что во время ночной атаки по Львову было уничтожено около 300 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, было уничтожено 33 паллеты с продуктовыми наборами, 10 паллет с гигиеническими наборами и консервами, 10 паллет с генераторами и одеждой. Также сгорело 15 фур гуманитарной помощи от Ватикана.