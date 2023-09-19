"Артиллерия била по своим": солдаты РФ поделились впечатлениями от войны в Украине (фото)

Российское командование для взятия одного населенного пункта устроило три волны штурмов. При этом не обращало внимания на то, что из сотен солдат выживали единицы.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан показал реакцию российских оккупантов на боевые действия в Украине. Оккупанты сообщили об оружии, которым ВСУ остановили штурмовые действия ВС РФ. При этом артиллерия врага сначала молчала, а потом ударила по своим. Детали впечатлений солдат ВС РФ опубликованы в Telegram-канале полковника.

Один из участников боевых действий описал, как происходил штурм неназванного населенного пункта. В частности, сначала на штурм отправили подразделения экс-заключенных "Шторм-Z": из 40 человек вернулось семь. Вслед за ними пошли кадыровцы из полка "Ахмат": "ситуация аналогичная".

В третьей волне штурма шло подразделение автора рассказа. При этом российское командование не сделало ничего, чтобы как-то подготовить атаку: не было ни разведки, ни артподготовки. Не дождались даже темноты: прибывших бросили в бой в светлое время суток просто "с колес".

Россияне пытались зацепиться на окраине села. При этом по ним ВСУ били кассетами, минами, танками и "работали вертушки". Когда же прорвались на окраину, "проснулась" артиллерия ВС РФ: "по нашим в*ала", — пожаловался оккупант.

Также обнародовали фрагмент переговоров с представителем командования. Российский офицер приказывал штурмовать подразделение, в котором живыми осталось 12 человек из 50, а командир был раненым. При этом угрожал "обнулить", если не выполнят приказ.

Из сообщения не ясно, где именно происходил бой, который так ярко описывал оккупант. В комментариях предполагают, что это может быть Первомайское, Андреевка или Клещеевка. Более точных данных нет.

Контрнаступление ВСУ: детали

Отметим, 15-16 сентября стало известно о продвижении ВСУ на юг от Бахмута в Донецкой области. В частности, удалось освободить от ВС РФ Андреевку и Клещиевку. Кроме того, несколькими днями ранее стало известно о некоторых успехах под Опытным: бойцам удалось на несколько сотен метров приблизиться к Донецкому аэропорту.

Генштаб ВСУ в крайних отчетах подтверждает успешные наступательные действия под Бахмутом в Донецкой области и у Работино в Запорожской области. Например, подтверждается, что плацдарм около Работиного и Вербового расширяется и углубляется. Силы обороны приближаются к Токмаку: если логистика россиян у этого населенного пункта будет попадать под удары ВСУ, то ситуация для них существенно усложнится, рассказали эксперты.

Напоминаем, в ночь на 19 сентября ВС РФ обстреляли Украину тремя десятками дронов-камикадзе Shahed-136, 27 из которых сбили Силы обороны. Впрочем, три дрона долетели до Львова и подожгли склад промышленного предприятия: военная администрация сообщила об одном погибшем и двух раненых.