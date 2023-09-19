Контрнаступление не провалилось: Украина продолжит его весной, – генерал Милли

В Германии состоялось 15-ое заседание в формате "Рамштайн", на котором встретились министры обороны и старшие военные чиновники из стран-партнеров Украины.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли считает, что Украина продолжит наступление после зимы. Об этом Милли заявил на брифинге после заседания 15-го заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось во вторник, 19 сентября, в Германии.

На прошлой неделе генерал Милли сказал в интервью CNN, что вопреки заявлениям критиков контрнаступление ВСУ не провалилось, и даже после изнурительной летней кампании у Сил обороны Украины "осталось много военной мощи".

"Знаю, есть некоторые комментарии, что "наступление провалилось". Оно не провалилось. Оно добилось по крайней мере частичного успеха", – сказал Милли.

По словам генерала, украинцы уже преодолели несколько линий обороны россиян, и у ВСУ еще есть время до того, как ухудшение погоды начнет мешать продвижению войск.

По мнению Милли, Силы обороны Украины ведут контрнаступление "довольно последовательно", и хотя дело идет медленнее, чем ожидалось, его продвижение "неуклонно".

"Есть устойчивый прогресс. Как я и говорил месяцы назад, это будет долго, тяжело и кроваво из-за природы этого конкретного боя, типа обороны, которую выстроили россияне, и возможностей украинцев", – добавил генерал Милли.

Генерал Милли принял участие в 15-ой встрече в формате "Рамштайн" в последний раз в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов. Срок его полномочий истекает этой осенью.

Напомним, на 15-й встрече "Рамштайн" глава Пентагона ЛЛойд Остин сообщил о создании новой коалиции союзников, которая призвана оказать поддержку Украине.

Также Фокус писал, что Ллойд Остин оценил контрнаступление Украины, отметив, что ВСУ "достигли устойчивого прогресса".