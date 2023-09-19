35 миллионов к 2033 году: Украина не сможет восстановить население страны, — демограф

По словам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, цифра в 52 миллиона украинцев осталась в прошлом. Власти должны инициировать и мотивировать людей возвращаться.

Население Украины уже никогда не может дойти до цифры в 52 миллиона человек. Даже при самых оптимистичных прогнозах количество людей значительно уменьшится. Такой прогноз озвучила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова во время круглого стола в "Укринформе" "Визия-2033: сохранение и развитие трудовых ресурсов Украины в ближайшее десятилетие".

По ее словам, ближе к 2033 году, при оптимистических сценариях, в Украине будет проживать не более 35 миллионов человек. Сюда были включены также люди, которые проживают в границах 1991 года, то есть на оккупированных территориях.

Основной причиной миграции из страны стала полномасштабная война, которую развязала Российская Федерация. Много людей покинули страну на неопределенный срок.

"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистичному варианту, в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае — вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран — сокращение населения Украины все равно будет", — заявила Элла Либанова.

Отдельно директор Института демографии и социальных исследований отметила, что за последние 10 лет население в Украине увеличивалось именно благодаря мигрантов, поэтому для восстановления демографии нужно начать открывать границы для них.

Также было отмечено, что чем дальше от страны уезжают беженцы, тем меньше вероятность, что они вернутся в будущем.

"На 1 января 1991 года нас было 52 миллиона. 52 миллиона нас не будет никогда. Если мы не будем примерно 600 тысяч в год привлекать внешних мигрантов. Мы не можем ничего противопоставить миграционному оттоку населения. Однако мы должны инициировать и мотивировать людей возвращаться. Мы должны противодействовать переходу временной миграции в стационарную", — продолжила Элла Либанова.

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Напомним, 25 июля сообщалось, что для восстановления экономики нужно вернуть женщин в Украину. Иначе страна будет терять до 20 миллиардов долларов в год. Еще до войны самым слабым экономическим звеном Украины была ее демография с коэффициентом рождаемости всего 1,2. Это один из худших показателей в Европе.