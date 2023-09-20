"Неэффективны в бою": потери ВС РФ в Запорожской области существенно выросли, — ISW

По словам аналитиков, некоторые части российских 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ России контратаковали в районе Работино. Предполагается, что такие операции сильно ослабили их.

Потери российских оккупантов сильно выросли на западе Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 19 сентября говорится, что россияне могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые командование ВС РФ могло бы перебросить на этот участок фронта.

По словам аналитиков, представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что 18 сентября ВС РФ потеряли 313 человек личного состава (вероятно, убитыми и ранеными). По его словам, российские воздушно-десантные войска ведут оборонительные действия, а их прикрывают отряды "Шторм Z".

Аналитики предположили, что украинский военный, вероятно, имел ввиду необходимость для врага прикрытия частей ВДВ при возможном отходе.

По словам экспертов, некоторые части российских 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ России контратаковали в районе Работино. Предполагается, что такие операции сильно ослабили их.

В отчете говорится, что отряды "Шторм Z" неэффективны в бою, а потому обеспечивают низкокачественную оборону в Запорожской области.

Напомнмим, ВСУ показали уничтожение трех катеров ВС РФ на Херсонщине. Бойцы ВСУ нанесли удар по катерам ВС РФ с помощью дронов украинского производства. Кроме того, удалось провести испытания боевой автономной части, "нафаршированной" взрывчаткой.

Также сообщалось, что СМИ заявили, что война в Украине будет длиться еще 6-7 лет. По мнению США и представителей стран G7, в ближайшие несколько лет не стоит рассчитывать на окончание боевых действий в Украине, ведь Путин намерен воевать дальше. Запад это будет закладывать в военное и финансовое планирование на будущее.