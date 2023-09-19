Война в Украине будет длиться еще 6-7 лет, — Bloomberg

По мнению США и представителей стран G7, в ближайшие несколько лет не стоит рассчитывать на окончание боевых действий в Украине, ведь Путин намерен воевать дальше. Запад это будет закладывать в военное и финансовое планирование на будущее.

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Война в Украине может продолжаться еще как минимум 6-7 лет. Это намного дольше, нежели предполагали чиновники из Запада в начале 2023 года. Об этом сообщает издание Bloomberg 19 сентября.

Журналисты в своем материале отмечают, что Соединенные Штаты Америки и их союзники по G7 считают, что боевые действия в Украине могут затянуться на неопределенный срок. Эта вероятность закладывается в военное и финансовое планирование на будущие годы.

По мнению высокопоставленного чиновника из Европы война не закончится в течении следующих 6-7 лет.

Еще в январе 2023 года высказывания западных чиновников на этот счет были иными, однако якобы медленный прогресс в контрнаступлении в течении последних нескольких месяцев смягчил их ожидания, как отметили журналисты.

"Представители G7 обсудили мрачную перспективу во время обеда в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник вечером и согласились, что конфликт, вероятно, еще будет продолжаться в среднесрочной или долгосрочной перспективе", — заявил анонимный чиновник из Государственного департамента США.

О долговременной войне написали и в Sky News. Источник отметил, что в планах Российской Федерации задержаться подольше на украинской территории и это может иметь долгосрочную перспективу.

Запад это должен учитывать, когда будет планировать дальнейшую финансовую и военную поддержку.

"Конечно, речь идет о том, чтобы имперский проект Путина продолжал проваливаться, и он знает, что не может "переждать" нас, но также речь идет о совместной работе, чтобы обеспечить достаточное распределение этого бремени, достаточное планирование на долгосрочную перспективу", – заявил чиновник.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что Украина освободила больше половины захваченных ВС РФ территорий. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что ВСУ вернули контроль над 54% ранее оккупированных земель и не собираются останавливаться на достигнутом.