"Мы видим": в США заявили, что Россия готовится к долгосрочной войне в Украине

По словам члена Госдепартамента США, Запад теперь должен планировать военную и финансовую помощь Киеву с учетом новых реалий.

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Лидеры стран "Большой семерки" считают, что Российская Федерация готовится к долгой войне в Украине. Об этом пишет Sky News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Действующий член Госдепартамента США на условиях анонимности раскрыл журналистам некоторые детали встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки".

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"Было признано, что мы видим, как Россия вступает в эту войну в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — считают главы внешнеполитических ведомств.

По мнению министров, западные страны теперь должны планировать военную и финансовую помощь Киеву, учитывая этот фактор.

"Речь, конечно, идет о том, чтобы гарантировать, что имперский проект Путина продолжит проваливаться и что он знает, что он не сможет переждать нас, но речь также идет о совместной работе, чтобы обеспечить достаточное распределение бремени, чтобы было достаточно долгосрочных планирование", — сказал американский чиновник.

Напомним, что вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в интервью от 11 сентября заявил, что война с Украиной может длиться еще несколько лет. По его оценке, военные действия продлятся "года два-три", так как "враг серьезный".

Ранее украинский ветеран и доброволец Денис Квебек в интервью от 1 августа отметил, что 90% мужского населения в стране должны быть готовы к службе в армии. Говоря о продолжительности войны, он отметил, что "у нас не спринт с вами, у нас марафон".