"Вопрос времени": 90% мужчин должны быть готовы к прямому участию в войне, – ветеран (видео)

По словам украинского защитника Дениса Квебека, сложно предсказать, какой формат ведения боевых действий будет через несколько месяцев или год.

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Большинство мужского населения Украины должны быть готовы к тому, что они примут прямое участие в войне. Об этом сказал украинский ветеран и доброволец Денис Квебек в интервью YouTube-каналу "Віддушівдушу" от 1 августа.

"Сколько из них действительно попадут на фронт – это будет только вопрос времени и хода боевых действий", — сказал украинский защитник.

Денис Квебек отметил, что существенная часть мужчин в стране до сих пор не имеет военного опыта, однако со временем многим их них придется воевать.

"90% мужского населения в стране должны быть готовы", — заявил Денис Квебек.

Денис Квебек об участи мужчкого населения Украины в войне

Как отмечает доброволец, в России постоянно идут наборы личного состава. По его словам, непонятно, какой формат ведения боевых действий будет через несколько месяцев, полгода или год. При этом многие украинцы уже разговаривают о победе.

"Просто люди должны понять, что у нас не спринт с вами, у нас марафон. И мы еще не пробежали и половины марафона", — заключил защитник.

Напомним, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью изданию от 27 июля заявил, что всем украинцам мужского пола рано или поздно придется служить в армии. По его словам, у тех, кто еще не служит, есть возможность готовиться, изучая материалы и улучшая физическую подготовку.

Мы также писали о том, что с 1 августа в Украине вступили в действие обновленные правила мобилизации. По данным спикера ТЦК и СП, сейчас в Украине выдают 3 вида повесток, которые могут получить военнообязанные мужчины.