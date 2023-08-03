"Питання часу": 90% чоловіків мають бути готові до прямої участі у війні, — ветеран (відео)

За словами українського захисника Дениса Квебека, складно передбачити, який формат ведення бойових дій буде через кілька місяців або рік.

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Більшість чоловічого населення України мають бути готовими до того, що вони візьмуть пряму участь у війні. Про це сказав український ветеран і доброволець Денис Квебек в інтерв'ю YouTube-каналу "Віддушівдушу" від 1 серпня.

"Скільки з них справді потраплять на фронт — це буде тільки питання часу і перебігу бойових дій", — сказав український захисник.

Денис Квебек зазначив, що значна частина чоловіків у країні досі не має військового досвіду, проте з часом багатьом із них доведеться воювати.

"90% чоловічого населення в країні мають бути готові", — заявив Денис Квебек.

Денис Квебек про участь чоловічого населення України у війні

Як зазначає доброволець, в Росії постійно йдуть набори особового складу. За його словами, незрозуміло, який формат ведення бойових дій буде через кілька місяців, пів року або рік. При цьому багато українців уже розмовляють про перемогу.

"Просто люди повинні зрозуміти, що у нас не спринт із вами, у нас марафон. І ми ще не пробігли й половини марафону", — підсумував захисник.

Нагадаємо, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю виданню від 27 липня заявив, що всім українцям чоловічої статі рано чи пізно доведеться служити в армії. За його словами, у тих, хто ще не служить, є можливість готуватися, вивчаючи матеріали та покращуючи фізичну підготовку.

Ми також писали про те, що з 1 серпня в Україні вступили в дію оновлені правила мобілізації. За даними спікера ТЦК і СП, зараз в Україні видають 3 види повісток, які можуть отримати військовозобов'язані чоловіки.