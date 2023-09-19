"Ми бачимо": у США заявили, що Росія готується до довгострокової війни в Україні

За словами члена Держдепартаменту США, Захід тепер має планувати військову і фінансову допомогу Києву з урахуванням нових реалій.

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Лідери країн "Великої сімки" вважають, що Російська Федерація готується до довгої війни в Україні. Про це пише Sky News із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Чинний член Держдепартаменту США на умовах анонімності розкрив журналістам деякі деталі зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки".

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"Було визнано, що ми бачимо, як Росія вступає в цю війну в середньостроковій і довгостроковій перспективі", — вважають глави зовнішньополітичних відомств.

На думку міністрів, західні країни тепер повинні планувати військову і фінансову допомогу Києву, враховуючи цей фактор.

"Мова, звісно, йде про те, щоб гарантувати, що імперський проєкт Путіна продовжить провалюватися, і що він знає, що він не зможе перечекати нас, але також ідеться про спільну роботу, щоб забезпечити достатній розподіл тягаря, щоб було достатньо довгострокових планувань", — сказав американський чиновник.

Нагадаємо, що віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой в інтерв'ю від 11 вересня заявив, що війна з Україною може тривати ще кілька років. За його оцінкою, військові дії триватимуть "роки два-три", оскільки "ворог серйозний".

Раніше український ветеран і доброволець Денис Квебек в інтерв'ю від 1 серпня зазначив, що 90% чоловічого населення в країні мають бути готові до служби в армії. Говорячи про тривалість війни, він зазначив, що "у нас не спринт із вами, у нас марафон".