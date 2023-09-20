Компания из Латвии поставляла чипы российским разработчикам "Искандеров" и "ТОРов",- ISW

Латвийская компания Lesta-M была ключевым импортером микроэлектроники в Россию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Латвийская компания несмотря на международные санкции обеспечивала российские оборонные предприятия чипами и микросхемами. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 19 сентября.

Российское оппозиционное издание Insider сообщило 19 сентября, что латвийская компания Lesta-M была ключевым импортером микроэлектроники в Россию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, "Леста-М" поставляла микроэлектронику российским компаниям DIB — Научно-исследовательскому институту электронных приборов (НИИЭП), который разрабатывает российские ракеты "Искандер", и находится под санкциями США и Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который разрабатывает зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Е".

Отмечается, что на сегодня в сбитых российских ракетах латвийская микроэлектроника еще не появилась.

Напомним, что в Нидерландах задержали чиновника из Министерства обороны по обвинению в незаконной поставке авиационных деталей в Россию через третьи страны, несмотря на санкции, введенные ЕС против РФ.

Ранее сообщалось, что российской промышленности удалось выстроить сложные цепи поставок необходимых микросхем и электронных комплектующих. В таких махинациях задействовано более 30 подставных фирм по всему миру.