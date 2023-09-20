Т-90М, "Пион" и "Тюльпан": обновленные потери российских войск по данным Oryx

Российская армия продолжает больше всего терять Т-80 различных модификаций. Также оккупанты модернизировали "Ланцеты" и один из них поразил украинский истребитель МиГ-29.

Украинские военные в обновленном списке понесли в разы меньше потерь. Российская армия продолжает терять много техники и артиллерии. Об этом сообщается в проекте Oryx, где ведут подсчет потерь на основе фото или видео материалов.

Стоит заметить, что в список попадают не только потери, которые стороны имеют прямо сейчас. Добавляются и старые потери, которые до этого не были зафиксированы. Вместе с тем оккупанты потеряли танки:

Т-72Б3 — 1;

Т-72Б3 образца 2016 года — 1;

Т-80БВ — 2;

Т-80БВМ — 1;

Т-90М "Прорыв" — 1, поврежден и брошен;

2 танка, которые не удалось идентифицировать.

Также были уничтожены тягач МТ-ЛБ и броневик "Тигр-М". Украинские военные уничтожили редкие российские артиллерийские установки 203-мм САУ "Пион" или "Малка", 240-мм самоходный миномет "Тюльпан" и 122-мм САУ "Гвоздика". Еще оккупанты потеряли два грузовика КамАЗ и Урал.

Обновленные потери ВС РФ

С украинской стороны был потерян один БПЛА "Валькирия" и враг повредил истребитель МиГ-29 на аэродроме с помощью, как заявляется, улучшенной версии дрона-камикадзе "Ланцет.

Обновленные потери ВСУ

Напомним, 19 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине срочно нужна дополнительная помощь . Контрнаступление продолжается.

Также СМИ писали, что танки Abrams от США будут в Украине уже через несколько дней.