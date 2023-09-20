Удар по союзникам ЧВК "Вагнер" в Судане: в ГУР рассказали, причастна ли Украина к спецоперации

По словам представителя разведки Андрея Юсова, ему нечего сказать по поводу атаки БПЛА по колонне автомобилей, однако начальник ГУР Кирилл Буданов ранее говорил, что российских преступников продолжат уничтожать во всем мире.

Журналисты CNN написали о том, что украинские спецслужбы якобы атаковали военизированную группировку в Судане, которую поддерживают наемники из ЧВК "Вагнер". 20 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина" успел отреагировать.

По его словам, пока что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. При этом, следуя из этой информации можно сделать выводы, что Российская Федерация теряет свое влияние по миру.

Кроме того, Кремль теряет все вокруг, что завоевывалось и накапливалось целыми поколениями еще со времен Советского союза.

"Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Это, в частности, касается и Африки. Можно также напомнить слова генерала Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились", — заявил Андрей Юсов.

Атака на приспешников "Вагнера" в Судане: что известно

Журналисты CNN с ссылкой на собственные источники написали, что украинские спецслужбы могут стоять за серией ударов с беспилотников и наземной операцией против бойцов, которые поддерживаются наемниками из ЧВК "Вагнер" в Судане.

Само издание, как отмечается, не смогло подтвердить точную причастность Украины к этим событиям, но все же журналисты пишут об атаках, которые произошли "в украинском стиле".

"По меньшей мере в восьми ударах были задействованы два коммерческих беспилотника, которые широко используются украинцами, причем на контроллере беспилотника можно заметить украинский текст. Эксперты также отметили, что тактика, которую использовали беспилотники, а именно, когда они налетали прямо на цель, была крайне необычной для Судана и всего африканского региона", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что БПЛА атаковал резервуар с топливом в Сочи. Площадь возгорания была около 100 квадратных метров. После взрыва на месте нашли обломки от неизвестного беспилотника. Мэр города добавил, что на месте были задействованы 15 единиц техники и более 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.