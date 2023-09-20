Бойцы ЦСО "Альфа" показали, как уничтожили надводные лодки РФ в Херсонской области (видео)

Украинские военные обнаружили три вражеские надводные лодки в Днепре, а дроны-камикадзе удачно поразили их вместе с личным составом.

В Херсонской области спецназовцы Центра специальных операций (ЦСО) "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ) уничтожили три российские надводные лодки вместе с военными РФ в Херсонской области. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций в Telegram.

"На Херсонщине спецназовцы ЦСО "А" СБУ нанесли поражение дронами-камикадзе украинского производства по трем вражеским надводным лодкам с личным составом противника", — говорилось в сообщении.

Украинские бойцы опубликовали видео, на котором видно, как дроны-камикадзе украинского производства преследуют и приближаются к цели и атакуют надводные лодки. После взрыва лодка перестает функционировать, а в небо поднимается густой серый дым. Кроме военной техники, украинские бойцы ликвидировали еще и личный состав врага, который находился на лодках.

Напомним, 20 сентября стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили вражескую пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь" на Бахмутском направлении. Враг замаскировал цель, однако в результате удачного взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны она была поражена.

19 сентября бойцы второй роты второго механизированного батальона Третьей Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как зачищали подходы к Андреевке под Бахмутом в Донецкой области. В частности, украинские бойцы двигались под постоянным минометным обстрелом, уничтожая врага. Кроме этого, одному из оккупантов штурмовики предложили сдаться в плен, ведь таким образом он мог выжить.