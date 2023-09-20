Нашли укрытие: бойцы ВСУ ударными дронами атаковали окопы ВС РФ в Запорожской области (видео)

Двое российских военных открыли стрелковый огонь по БПЛА, который прилетел на их позицию, но не взорвался.

Бойцы 82-й Отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как отработали с помощью ударных дронов по окопам Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовали в соцсети.

Сначала в ролике видно, как украинский ударный дрон залетел в окоп, где находился российский военный, и взорвался. После этого двое солдат РФ изменили свою "прятку", однако беспилотный летательный аппарат их нашел и нанес удар. В результате вражеский блиндаж разлетелся на части, а в небо поднялся густой серый дым.

По информации украинских бойцов, оккупанты смогли выжить после удара дрона и спрятались уже в другом месте. Еще один удар БПЛА — и россияне все еще живы.

"Везучие, но не мертвые", — назвали их украинские штурмовики.

Дрон прилетел на позицию врага, однако не взорвался. В это время оккупанты решили открыть стрелковый огонь по БПЛА. После чего заработала украинская артиллерия, и "везение" оккупантов закончилось — они не выжили.

Напомним, 19 сентября бойцы 47 Отдельной механизированной бригады показали, как во время штурма на Мелитопольском направлении взяли в плен шестерых военных Вооруженных сил Российской Федерации. Украинским бойцам удалось пленить четырех солдат и двух российских офицеров — командира роты и командира взвода.

20 сентября стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь" на Бахмутском направлении. Враг тщательно замаскировал цель, однако она была поражена из-за удачного взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны.