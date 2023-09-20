"В тени": ГУР показало подразделение NBD из спецподразделения "Тимура", освободившего Змеиный (видео)

ГУР Минобороны показали работу пятерки спецназовцев, которые осуществляют успешные удары по ВС РФ. Бойцы используют современное военное снаряжение и "видят свет там, где, казалось, его уже нет".

Подразделение NBD из спецподразделения командира с псевдо "Тимур" выполняет секретные операции в полной темноте и тишине. Бойцы подразделения добираются к месту выполнения задания в бронемашине, имеют приборы ночного видения и полный набор военного снаряжения, чтобы обезвреживать солдат ВС РФ. Об этом говорится в видео, опубликованном пресс-службой ГУР Минобороны.

На видео рассказывается о бойцах, которыми руководит командир с позывным Nobody. Мужчина на несколько мгновений появляется в кадре, рядом с ним — четверо его побратимов. Показывают, как команда выезжает на выполнение задания, направляясь на место высадки в бронетранспортере. Каждый имеет себе все необходимое, чтобы в темноте уничтожать врага. Кроме приборов ночного видения и оружия, используют данные разведки: об этом свидетельствует изображение некоторой местности, которое видно на планшете во время планирования операции.

Голос за кадром объясняет, что спецподразделение NBD всегда работает во тьме и способно победить страх: "видят свет там, где его уже нет". Также проводят аналогию между обретением независимости Украины и провозглашением независимости от страха.

"Сильнее тот, кто способен сделать шаг навстречу страху, тот кто никогда не отчаивается, тот кто осознает, что способен пережить что угодно. В 1991 году Украина провозгласила независимость. Сегодня мы провозглашаем независимость от тьмы", — говорит голос за кадром.

Новости ГУР: детали

Отметим, о команде спецподразделения ГУР, возглавляемую "Тимуром", стало известно после освобождения от российских оккупантов острова Змеиный, который ВС РФ до сих пор продолжают обстреливать. Спецоперацию воплотили в жизнь бойцы разведки, возглавляемые командиром с псевдо "Тимур". Мужчина рассказал о деталях боев на острове. По его словам, освобождение происходило в три этапа: сначала отработала артиллерия, затем — удары авиацией Сил обороны и установление самого большого флага Украины на одном из мысов, и третий этап — поднятие флага на официальном флагштоке.

Между тем украинская разведка откликнулась на заявления западных СМИ относительно удара по лагерю ЧВК "Вагнер" в Судане. В частности, заявили, что бойцам льстит, что их подозревают в подобных действиях. Впрочем, официально не подтвердили, что имеют отношение к этим атакам.

Однако, начиная с конца августа, в ГУР рассказали о нескольких удачных спецоперациях в пределах Украины и на территории РФ. Например, показали кадры с дрона, который добрался до аэродрома в Пскове, где сгорели два Ил-76. Также рассказали о спецоперации "Синица", после которой в руки Украины попал российский вертолет Ми-8. Среди достижений разведки — уничтожение С-400 на мысе Тарханкут и освобождение так называемых "вышек Бойко" от техники россиян.

Напоминаем, во время спецоперации возле "вышек Бойко" один из бойцов ГУР оказался за бортом плавсредства, которым добирались до платформ. Мужчина пробыл в воде несколько часов, но его все же спасли. Между тем 18 сентября стало известно о потере россиянами еще одного корабля. По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, речь идет о патрульном корабле "Сергей Котов".