Испания готовит новый пакет помощи Украине: в списке БТР, катера и средства ПВО

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что в новый пакет также войдут машины скорой помощи и медицинское оборудование.

В новый пакет военной помощи, анонсированный испанским правительством, входят военная техника, оружие и боеприпасы. Об этом сообщило Министерство обороны Испании на своем официальном сайте.

Правительство Испании намерено передать ВСУ новые бронетранспортеры, надувные катера, пусковые установки и ракеты для противовоздушной и противокорабельной обороны. Также в список вошли грузовики для систем ПВО, машины скорой помощи и медицинское оборудование для военных госпиталей.

В заявлении говорится, что на состоявшемся 19 сентября заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Маргарита Роблес сообщила о планах испанской стороны по обучению украинских военнослужащих.

"Прогнозы показывают, что около 4 000 военнослужащих, наконец, пройдут обучение, что вдвое превышает количество, первоначально определенное Испанией", – сказала министр обороны.

Дополнительно в ответ на новые потребности Украины бойцы ВСУ пройдут обучение с парашютами в аэродинамической трубе и различные специальные курсы для украинских сил безопасности.

"В кулуарах встречи Маргарита Роблес приняла участие в первом заседании коалиции поддержки Украины в сфере информационных и коммуникационных технологий, в ходе которого сообщила о приверженности Испании Министерству обороны Украины в сфере киберзащиты, предложив материалы и обучение", – отмечается в заявлении Минобороны.

Напомним, накануне Германия сообщила, что предоставит Украине 200 MRAP, которые защищают экипаж от взрывов мин. Подобные машины пригодятся ВСУ для преодоления минных полей при наступлении.

Также Фокус писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил контрнаступление ВСУ и возможную поставку ракет ATACMS.