"Уже не возлагают надежд": о чем Зеленский говорил на Совбезе ООН (видео)

По словам президента Украины, право вето, которым пользуется Россия, не должно быть оружием агрессора, поэтому Организация нуждается в реформировании.

В своем выступлении на Совете безопасности Организации Объединенных Наций 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал реформировать ООН, так как Организация перестала быть площадкой для предотвращения агрессии.

"Должны признать: Организация в тупике относительно агрессий. Человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы Украина не имела предложений именно по решениям. Все в мире видят, что именно делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа — оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия", — заявил Зеленский.

О чем говорил Зеленский на Совбезе ООН

Главные тезисы из выступления Владимира Зеленского:

Россия убила по меньшей мере десятки тысяч украинцев и сделала миллионы беженцами, разрушив их дом.

Вето в руках агрессора загнало ООН в тупик. Применение права вето нуждается в реформе. "Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной", — отметил Зеленский.

Совет Безопасности ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира. В Совбезе должны быть представлены страны Африканского Союза, Азии, Латинской Америки и государства Тихого Океана, а Германия должна быть постоянным членом Совбеза.

Необходим полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России и вывод всех наемников и квазивоенных формирований РФ с территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

Необходимо полное возвращение Украине эффективного контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Эпицентром такой работы должен быть этот зал — зал Совета Безопасности ООН и в еще большей степени — зал Генеральной Ассамблеи. Если для этого надо провести реформу институтов ООН, значит, надо не бояться реформы. Мы готовы совместно с членами ООН, участвующими в "Формуле мира", работать над соответствующими проектами резолюций и поправок к Уставу ООН", — отметил президент Зеленский.

Напомним, 20 сентября стало известно, что Польша вызвала посла Украины после выступления президента Зеленского на заседании Генассамблеи ООН. Представители польского МИД заявили, что передали "решительный протест" против слов украинского президента о том, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность и косвенно поддерживают агрессию россии.

Также напомним, 19 сентября во время выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием.