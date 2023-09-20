Использовали как запасной командный пункт: в СБУ рассказали подробности удара по базе в Крыму

СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщают, что в КП находился офицерский состав, который переместили из основной базы, чтобы как раз избежать ударов со стороны Украины.

В Службе безопасности Украины обнародовали новые подробности об атаке на командный пункт Российской Федерации недалеко от оккупированного Севастополя в Крыму. Об этом 20 сентября сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно данным СБУ, атака была проведена успешно с использованием ракет, которые попали точно в цель. Операция была совместной работой Службы безопасности, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ.

По информации службы, российские генералы использовали эту базу как запасной командный пункт, чтобы обезопасить себя от возможных атак на основной базе. Атака была осуществлена после верификации информации СБУ о присутствии командиров российского флота на данном объекте.

По последним данным, атака затронула не только военный персонал, но и дорогостоящее военное оборудование, размещенное на этой базе. СБУ подчеркивает, что подобные действия будут продолжены в Крыму.

Атака на командный пункт в Крыму

Ранее сегодня, после 12:00, в оккупированном Инкермане был виден дым, который был вызван активацией дымовой завесы со стороны оккупантов. Местные ресурсы отмечают, что в Инкермане расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ.

Позднее в районе Севастополя были слышны взрывы. Оккупационные власти объявили о работе систем ПВО и утверждают что вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача были сбиты беспилотные аппараты, после чего возникли пожары.

Позже местные Telegram-каналы сообщали о наблюдении дыма в населенном пункте Верхнесадовое, который является местоположением российской военной части.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил СМИ, что по цели в Крыму действительно нанесли ракетный удар. Согласно информации от СтратКома ВСУ, утром 20 сентября украинские вооруженные силы нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов, расположенному недалеко от Верхнесадового.

Военные обозреватели Defense Express предположили, что атака могла быть осуществлена с применением ракет Storm Shadow.