"Никто не в безопасности": проигрыш Украины в войне повлияет на весь мир, — МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что западным союзникам Киева необходимо набраться терпения, так как воевать с Россией – очень тяжело.

Союзники должны обеспечить победу Украины в войне против России, так как проигрыш Киева почувствует на себе весь мир. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет CNN.

По его словам, пока Украина не победила в войне, никто не может быть в безопасности. Если Киев не сможет вернуть под контроль все оккупированные территории, то начнется новая геополитическая реальность для всех.

Ландсбергис сказал, что это касается не только соседей РФ, но вообще всех государств мира.

По мнению литовского дипломата, западным союзникам Киева необходимо набраться терпения, так как воевать с Россией – очень тяжело.

"Они (украинцы, — ред) платят за контрнаступление своей кровью, жизнями своего народа. Мы просто оплачиваем счета. Поэтому я не думаю, что морально правильно ожидать, что они пойдут быстрее или критиковать, что они не достигают целей", — сказал Ландсбергис.

Он заявил, что Силы обороны Украины делают все, чтобы победить врага.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что профильные ведомства США одобрили поставку ATACMS Украине. По словам журналистов, президент США еще может высказать свой отказ против передачи Украине тактической дальнобойной ракетной системы.