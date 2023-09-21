Не оставят выбора: Саудовская Аравия создаст ядерную бомбу, если такое оружие появится у Ирана

Саудиты готовы к созданию ядерной бомбы в ответ на действия своего давнего соперника на Ближнем Востоке — Ирана.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что его страна быстро получит ядерную бомбу, если главный соперник Иран успешно разработает собственное ядерное оружие. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Если они получат его, нам придется также получить его", — заверил кронпринц.

По словам принца, его страна не хочет иметь такого оружия, однако ядерная программа Ирана не оставляет иного выбора.

"Мы не допустим ситуации, при которой у Ирана будет ядерная бомба, а у нас — нет", — сказал Мухаммед ибн Салман.

Ранее, еще в 2018 году, Мухаммед ибн Салман также подчеркивал, что его страна разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Кроме того, в начале этого года Эр-Рияд запросил у США поддержку для создания в королевстве собственной системы производства топлива и обогащения урана, писала газета The Wall Street Journal. Речь тогда шла о создании гражданской ядерной программы. Эта инициатива стала продолжением конкуренции с Ираном.

Напомним, что ныне покойный саудовский король Абдалла еще в 2011 году говорил: если Тегеран разработает ядерное оружие, все страны региона сделают то же самое, включая Саудовскую Аравию.

Фокус писал, что Саудовская Аравия предложила свой мирный план по урегулированию ситуации в Украине, в котором речь шла о таких четырех пунктах: сохранение территориальной целостности Украины; прекращение огня на всех фронтах; начало мирных переговоров под наблюдением ООН; обмен пленными.

Кроме того, Фокус сообщал, почему США отказались от совместного предприятия с саудитами.

13 сентября СМИ писали, что мир может ожидать крупнейший за последние годы нефтяной кризис, потому что Саудовская Аравия уменьшает добычу нефти.