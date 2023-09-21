Пытаются восстановить утраченные позиции: ВСУ отбили атаки ВС РФ на двух направлениях (карта)

Силы обороны отбили вражеский штурм вблизи Работино, Зайцево и Андреевки. Ракетным подразделениям ВСУ удалось уничтожить 11 вражеских артсистем, ЗРК "Стрела-10" и станцию РЭБ.

Вооруженные силы Украины отбили контратаки российских военных на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

Он отметил, что украинские бойцы отбили атаки врага в районе Работино Запорожской области. Кроме того, ВСУ продолжают наступательную операцию и наносят арии РФ потери в личном составе и военной технике на Мелитопольском направлении.

Мелитопольское направление

Также украинские военные продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области.

По словам Ковалева, ВСУ смогли отбить атаки ВС РФ в районе западнее Зайцево. Также противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки.

Бахмутское направление

В пресс-службе Генштаба ВСУ добавили, что в течение среды 20 сентября украинские Воздушные силы нанесли десять авиационных ударов по сосредоточению вражеских войск, вооружения и военной техники, произошло еще пять авиационных ударов по зенитно-ракетным системам врага.

Также украинские ракетные войска уничтожили концентрацию личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских систем, ракетную систему ПВО "Стрела-10" и станцию электронного боя армии РФ.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 20 сентября сообщили, что командование ВС РФ заставляет военных ходить на необдуманные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции. В частности, подразделения 1-го батальона 1442-го полка Алтайского края заявили, что оставили свою технику в районе Клещиевки, поскольку получить приказ сформировать штурмовую группу и атаковать.

20 сентября стало известно, что на Бахмутском направлении бойцы Сил специальных операций уничтожили пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь".