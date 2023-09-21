Тегеран впервые признал разработку ракеты 358: что показывали Шойгу (фото)

Российскому министру обороны показали образцы вооружений. Среди прочего исследователи заметили ракету 358, которую Иран по меньшей мере с 2019 года поставляет своим прокси.

Во время визита российского министра обороны Сергея Шойгу в Иран, ему показали ракету 358. Ранее никто не признавал ее существование. Об этом сообщает The War Zone.

Иран впервые продемонстрировал ракету "земля-воздух" 358. Это первый случай, когда власти Ирана признали свою роль в разработке необычного оружия, которое ранее поставлялось прокси в Йемене.

Российскому министру обороны показали ракету 358, беспилотники и средства ПВО Корпуса стражей исламской революции. Вместе с Шойгу был глава аэрокосмических сил КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

Фотографии ракеты 358

Ракета 358 впервые появилась в 2019 году после того, как были захвачены американскими военными во время операции по препятствованию поставке оружия и других материальных средств повстанцам в Йемене. К тому же 358 захватывали не один раз. Название 358 — это американская категоризация вооружений иранского производства.

Основные сведения о ракете 358

Сейчас информация о ракете 358 и ее режим работы. Длина составляет около 2,7 метра. Ракета имеет три типа крыльев для маневрирования и стабилизации в полете. Однако известно, что боеприпас имеет инерциальную систему навигации и GPS, а также вертикальный гироскоп. Однако как боеприпас обнаруживает и отслеживает цели пока неизвестно. Также пока нет информации об успешном применении ракеты 358.

Напомним, 20 сентября СМИ писали, что США не будут отправлять Украине ракеты ATACMS в ближайшее время.

13 сентября в ГУР заявили, что РФ не смогла наладить полноценное производство дронов-камикадзе Shahed.