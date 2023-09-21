Поврежденные дома и 10 пострадавших: последствия ночной атаки ВС РФ на Киев и область (видео)

Над Киевом силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских целей. Падение обломков ракет зафиксировано в нескольких районах Киева и области.

Ночью 21 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали ракетами Киев. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram.

Отметили, что с начала полномасштабного вторжения в Киеве воздушные тревоги раздавались 870 раз.

"Этой ночью враг атаковал столицу ракетами, над городом было сбито более 20 вражеских целей. Обломки ракет упали в нескольких районах Киева", — говорилось в сообщении.

В Дарницком районе обломки ракеты упали на нежилое здание без возгорания, станцию технического обслуживания, в результате возник пожар на площади 400 квадратных метров, загорелись припаркованные автомобили. Также повреждения получили окна двухэтажного общежития. В результате пострадали семь человек, в том числе 9-летняя девочка. Почти у всех раненых наблюдаются резаные раны. Трех человек пришлось госпитализировать, тогда как другие — получили медицинскую помощь на месте.

В Шевченковском районе была повреждена газовая труба, без возгорания. Взрывная волна выбила двери и повредила окна в жилом доме. Кроме этого, произошло повреждение окон в нежилой многоэтажке. Информации о пострадавших нет.

В пресс-службе полиции Киевщины сообщили, что обломки ракет были обнаружены на территории области.

"Сейчас известно о двух пострадавших. Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки", — говорилось в сообщении.

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко рассказал, что в области воздушная тревога длилась более двух часов, в это время активно работали силы ПВО.

"По оперативной информации, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано", — сказал Руслан Кравченко.

По его словам, есть информация о трех пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 8:45, из-за падения обломков возникли пожары на территории нескольких предприятий Киевской области. Было повреждено здание профессионально-технического учебного заведения — выбиты окна. Во время воздушной тревоги ученики и работники учебного заведения находились в укрытии, поэтому пострадавших нет. Также обломки ракеты упали на территорию медицинского учреждения, обошлось без пострадавших и повреждений.

В некоторых громадах области наблюдается повреждение частных зданий и автомобилей. В частности, в домах выбиты окна и повреждены крыши с фасадами.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе Киева, где была повреждена газовая труба и выбиты окна общежития из-за падения обломков ракеты, медики госпитализировали 16-летнюю девушку с острой реакцией на стресс.

По сообщению ГСЧС, в Дарницком районе загорелось здание на территории станции технического обслуживания и два автомобиля на прилегающей территории на площади около 150 квадратных метров. Также зафиксированы разрушения на площади 200 квадратных метров. В двухэтажном доме выбило окна, там травмировались семь человек, один из которых ребенок.

В административном здании Шевченковского района в результате падения обломков повреждены оконные блоки с первого по седьмой этажи. Однако пострадавших и возгорания нет.

Ночная атака столицы: что известно

Ночью 21 сентября враг атаковал столицу. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе обломки ракет повредили газовую трубу, а в некоторых микрорайонах Святошинского отсутствовало водо- и электроснабжение, однако энергетики его уже восстановили. В Дарницком районе зафиксировали разрушения нежилых помещений, возникли пожары.

По сообщению КМВА, ВС РФ атаковали Киев в течение двух часов. В частности, из около десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Напомним, ночью 21 сентября во время воздушной тревоги мощные взрывы прогремели в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Львовской областях.