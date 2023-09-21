Ночной обстрел ВС РФ: обломки ракеты попали в завод Pepsi под Киевом, — соцсети (фото)

Согласно данным, падение обломков зафиксировано на территории промышленной зоны. Сообщается о нескольких раненых сотрудниках.

В четверг, 21 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. В результате масштабной атаки пострадал завод Pepsi, который находится в селе Вишневое Бучанского района. Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Ирпень. Буча. Гостомель".

Сообщается, что в Вишневом есть попадание обломков в нескольких местах, повреждены здания промышленной зоны. На кадрах видны серьезные последствия ракетного удара. На территории завода после прилета случился пожар.

В источнике сообщают, что есть раненые среди работников. Предварительно, без жертв.

Все экстренные службы работают на месте.

Под Киевом ракета попала в завод Pepsi Под Киевом ракета попала в завод Pepsi

В настоящее время реакции PepsiCo на инцидент не было.

Отметим, что перечень международных спонсоров войны 1 сентября 2023 года пополнили известные пищевые корпорации PepsiCo и Mars. Отмечается, что эти компании до сих пор работают в России, хотя ранее заявляли о сокращении там своего бизнеса. То есть фактически PepsiCo и Mars продолжают платить налоги в РФ и пополняют бюджет страны-агрессора.

Обстрел Киева 21 сентября: что известно

В Киеве в результате утренней атаки РФ пострадали семь человек.

"В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку). Из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки. Спасатели тушат пожар на СТО. Горят также 2 машины. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет", — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Впоследствии глава столицы обновил информацию о пострадавших. Их количество возросло. Трех из них госпитализировали, в том числе и 9-летнюю девочку.

"По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них в больницах города. Четверо получили помощь на месте", — проинформировал Кличко.

Атака на столицу продолжалась в течение двух часов. Предварительно с примерно 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.