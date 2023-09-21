Помогали с "референдумом" в 2022 году: на Херсонщине задержана семья коллаборационистов (фото)

После деоккупации правобережья Херсонской области подозреваемые надеялись, что о них не вспомнят, поэтому остались дома. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили обоих и задержали их.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на Херсонщине семью коллаборационистов, которая помогла российским оккупантам провести в 2022 году фейковый "референдум" на временно оккупированной территории. Об этом сообщает СБУ на собственном Facebook.

"Задержанными оказались жительницы Бериславского района: мать с дочерью, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины", — отмечается в сообщении.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Как говорят следователи, обеих женщин "назначили" в оккупационную "избирательную комиссию" одного из поселков. Их задачами были обход усадеб местных жителей и сбор голосов "за присоединение Херсона к Российской Федерации".

"В случае отказа ставить "нужную" отметку в фейковом бюллетене, вражеские приспешницы угрожали заключением в российские застенки. Для дополнительного запугивания местного населения коллаборационисток сопровождали вооруженные боевики", — отмечает следствие.

Не имея безусловных голосов в подтверждение желания жителей Херсонщины становиться россиянами, женщины фальсифицировали "итоги" фейкового плебисцита в пользу Кремля.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей, пока продолжается расследование всех обстоятельств их преступления.

Напомним, Фокус писал, как информаторка российских захватчиков шпионила из собственной квартиры в Славянске.

18 сентября в Днепре задержали агента ФСБ, который следил за ВСУ. По данным следствия, для сбора разведывательной информации фигурант регулярно перемещался по территории города и фотографировал украинские объекты.

Также 13 сентября Служба безопасности Украины задержала депутата Шевченковского поселкового совета на Харьковщине. Он добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона.