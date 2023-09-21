Удар по Херсонской области: ВС РФ применили зажигательные боеприпасы, есть жертвы (фото)

Ночью российские оккупанты обстреляли центр Херсона и село Кизомыс в области. Один из запущенных снарядов попал в общежитие, в котором спали люди.

Ночью на 21 сентября, примерно в 3:40, ВС РФ обстреляли жилые кварталы Херсона и попали в здание общежития. Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил данные о последствиях вражеской атаки.

Он сообщил, что известно о двух погибших — мужчинах в возрасте 29 и 41 год. По данным ОВА, на момент удара они находились внутри общежития.

"Искренние соболезнования семьям погибших", — добавил Прокудин.

Также известно о пяти пострадавших, четырех из которых госпитализировали.

Кроме того, ночью на 21 сентября ВС РФ атаковали село Кизомыс в Херсонской области. Для этого, по информации администрации, они использовали зажигательные боеприпасы.

Фото последствий удара ВС РФ по селу Кизомыс Фото: Александр Прокудин / Telegram

Фото последствий удара ВС РФ по селу Кизомыс Фото: Александр Прокудин / Telegram

"Вследствие вражеских ударов сгорели три частных дома и хозяйственные постройки", — написал Прокудин.

Фото последствий удара ВС РФ по селу Кизомыс Фото: Александр Прокудин / Telegram

Фото последствий удара ВС РФ по селу Кизомыс Фото: Александр Прокудин / Telegram

Более 600 снарядов: обстрелы Херсонщины за сутки

Только за прошлые сутки ВС РФ обстреляли Херсонскую область 126 раз, выпустив 604 снаряда из различных типов вооружения. Об этом проинформировал в соцсетях руководитель ОВА Александр Прокудин.

"По городу Херсон враг выпустил 41 снаряд", — подчеркнул он.

По данным обладминистрации, российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам, а также по территории и зданию учебного заведения.

"Из-за российской агрессии два человека получили ранения", — передал Прокудин.

Напомним, в Херсонской ОВА сообщали, что на момент удара ВС РФ по общежитию в нем спали люди. 61-летняя местная жительница была госпитализирована в тяжелом состоянии, еще две женщины и мужчина — получили травмы средней тяжести. 81-летней пострадавшей медики оказали помощь на месте.

Также 21 сентября ВС РФ ударили по Ровно. В результате вражеской атаки в части города пропал свет, энергетики работают над его восстановлением. По данным ОВА, российская ракета попала в СТО, в результате чего были повреждены пять машин.