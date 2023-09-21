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Удар по Херсонской области: ВС РФ применили зажигательные боеприпасы, есть жертвы (фото)

Обстрел Херсонской области, обстрел Херсонская область, обстрел Кизомыс, зажигательные боеприпасы
Фото: Александр Прокудин / Telegram | В результате ударов ВС РФ по Херсонской области сгорели три дома

Ночью российские оккупанты обстреляли центр Херсона и село Кизомыс в области. Один из запущенных снарядов попал в общежитие, в котором спали люди.

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Ночью на 21 сентября, примерно в 3:40, ВС РФ обстреляли жилые кварталы Херсона и попали в здание общежития. Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил данные о последствиях вражеской атаки.

Он сообщил, что известно о двух погибших — мужчинах в возрасте 29 и 41 год. По данным ОВА, на момент удара они находились внутри общежития.

"Искренние соболезнования семьям погибших", — добавил Прокудин.

Также известно о пяти пострадавших, четырех из которых госпитализировали.

Кроме того, ночью на 21 сентября ВС РФ атаковали село Кизомыс в Херсонской области. Для этого, по информации администрации, они использовали зажигательные боеприпасы.

Обстрел Херсонской области, обстрел Херсонская область, обстрел Кизомыс, зажигательные боеприпасы Fullscreen
Фото последствий удара ВС РФ по селу Кизомыс
Фото: Александр Прокудин / Telegram
Обстрел Херсонской области, обстрел Херсонская область, обстрел Кизомыс, зажигательные боеприпасы Fullscreen
Фото последствий удара ВС РФ по селу Кизомыс
Фото: Александр Прокудин / Telegram

"Вследствие вражеских ударов сгорели три частных дома и хозяйственные постройки", — написал Прокудин.

Обстрел Херсонской области, обстрел Херсонская область, обстрел Кизомыс, зажигательные боеприпасы Fullscreen
Фото последствий удара ВС РФ по селу Кизомыс
Фото: Александр Прокудин / Telegram
Обстрел Херсонской области, обстрел Херсонская область, обстрел Кизомыс, зажигательные боеприпасы Fullscreen
Фото последствий удара ВС РФ по селу Кизомыс
Фото: Александр Прокудин / Telegram

Более 600 снарядов: обстрелы Херсонщины за сутки

Только за прошлые сутки ВС РФ обстреляли Херсонскую область 126 раз, выпустив 604 снаряда из различных типов вооружения. Об этом проинформировал в соцсетях руководитель ОВА Александр Прокудин.

"По городу Херсон враг выпустил 41 снаряд", — подчеркнул он.

По данным обладминистрации, российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам, а также по территории и зданию учебного заведения.

"Из-за российской агрессии два человека получили ранения", — передал Прокудин.

Напомним, в Херсонской ОВА сообщали, что на момент удара ВС РФ по общежитию в нем спали люди. 61-летняя местная жительница была госпитализирована в тяжелом состоянии, еще две женщины и мужчина — получили травмы средней тяжести. 81-летней пострадавшей медики оказали помощь на месте.

Также 21 сентября ВС РФ ударили по Ровно. В результате вражеской атаки в части города пропал свет, энергетики работают над его восстановлением. По данным ОВА, российская ракета попала в СТО, в результате чего были повреждены пять машин.