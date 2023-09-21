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Удар по Херсонщині: ЗС РФ застосували запалювальні боєприпаси, є жертви (фото)

Обстріл Херсонської області, обстріл Херсонська область, обстріл Кізомис, запалювальні боєприпаси
Фото: Олександр Прокудін / Telegram | Внаслідок ударів ЗС РФ по Херсонщині згоріли три будинки

Вночі російські окупанти обстріляли середмістя Херсону та село Кізомис в області. Один з запущених снарядів влучив у гуртожиток, в якому спали люди.

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Вночі на 21 вересня, приблизно о 3:40, ЗС РФ обстріляли житлові квартали Херсона та влучили у будівлю гуртожитку. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив дані щодо наслідків ворожої атаки.

Він повідомив, що відомо про двох загиблих — чоловіків віком 29 та 41 рік. За даними ОВА, на момент удару вони перебували всередині гуртожитку.

"Щирі співчуття родинам загиблих", — додав Прокудін.

Також відомо про п’ятьох постраждалих, чотирьох з яких госпіталізували.

Окрім того, вночі на 21 вересня ЗС РФ атакували село Кізомис у Херсонській області. Для цього, за інформацією адміністрації, вони використали запалювальні боєприпаси.

Обстріл Херсонської області, обстріл Херсонська область, обстріл Кізомис, запалювальні боєприпаси Fullscreen
Фото наслідків удару ЗС РФ по селу Кізомис
Фото: Олександр Прокудін / Telegram
Обстріл Херсонської області, обстріл Херсонська область, обстріл Кізомис, запалювальні боєприпаси Fullscreen
Фото наслідків удару ЗС РФ по селу Кізомис
Фото: Олександр Прокудін / Telegram

"Внаслідок ворожих ударів згоріли три приватні будинки та господарчі споруди", — написав Прокудін.

Обстріл Херсонської області, обстріл Херсонська область, обстріл Кізомис, запалювальні боєприпаси Fullscreen
Фото наслідків удару ЗС РФ по селу Кізомис
Фото: Олександр Прокудін / Telegram
Обстріл Херсонської області, обстріл Херсонська область, обстріл Кізомис, запалювальні боєприпаси Fullscreen
Фото наслідків удару ЗС РФ по селу Кізомис
Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Понад 600 снарядів: обстріли Херсонщини за добу

Лише за минулу добу ЗС РФ обстріляли Херсонську область 126 разів, випустивши 604 снаряди з різних типів озброєння. Про це проінформував у соцмережах керівник ОВА Олександр Прокудін.

"По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд", — підкреслив він.

За даними обладміністрації, російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах, а також по території та будівлі навчального закладу.

"Через російську агресію дві людини дістали поранення", — передав Прокудін.

Нагадаємо, в Херсонській ОВА повідомляли, що на момент удару ЗС РФ по гуртожитку у ньому спали люди. 61-річна місцева мешканка була госпіталізована у важкому стані, ще двоє жінок та чоловік — отримали травми середньої важкості. 81-річній постраждалій медики надали допомогу на місці.

Також 21 вересня ЗС РФ вдарили по Рівному. Внаслідок ворожої атаки в частині міста зникло світло, енергетики працюють над його відновленням. За даними ОВА, російська ракета влучила у СТО, внаслідок чого були пошкоджені п’ять машин.