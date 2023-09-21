Удар по Херсонщині: ЗС РФ застосували запалювальні боєприпаси, є жертви (фото)

Вночі російські окупанти обстріляли середмістя Херсону та село Кізомис в області. Один з запущених снарядів влучив у гуртожиток, в якому спали люди.

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Вночі на 21 вересня, приблизно о 3:40, ЗС РФ обстріляли житлові квартали Херсона та влучили у будівлю гуртожитку. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив дані щодо наслідків ворожої атаки.

Він повідомив, що відомо про двох загиблих — чоловіків віком 29 та 41 рік. За даними ОВА, на момент удару вони перебували всередині гуртожитку.

"Щирі співчуття родинам загиблих", — додав Прокудін.

Також відомо про п’ятьох постраждалих, чотирьох з яких госпіталізували.

Окрім того, вночі на 21 вересня ЗС РФ атакували село Кізомис у Херсонській області. Для цього, за інформацією адміністрації, вони використали запалювальні боєприпаси.

Фото наслідків удару ЗС РФ по селу Кізомис Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Фото наслідків удару ЗС РФ по селу Кізомис Фото: Олександр Прокудін / Telegram

"Внаслідок ворожих ударів згоріли три приватні будинки та господарчі споруди", — написав Прокудін.

Фото наслідків удару ЗС РФ по селу Кізомис Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Фото наслідків удару ЗС РФ по селу Кізомис Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Понад 600 снарядів: обстріли Херсонщини за добу

Лише за минулу добу ЗС РФ обстріляли Херсонську область 126 разів, випустивши 604 снаряди з різних типів озброєння. Про це проінформував у соцмережах керівник ОВА Олександр Прокудін.

"По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд", — підкреслив він.

За даними обладміністрації, російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах, а також по території та будівлі навчального закладу.

"Через російську агресію дві людини дістали поранення", — передав Прокудін.

Нагадаємо, в Херсонській ОВА повідомляли, що на момент удару ЗС РФ по гуртожитку у ньому спали люди. 61-річна місцева мешканка була госпіталізована у важкому стані, ще двоє жінок та чоловік — отримали травми середньої важкості. 81-річній постраждалій медики надали допомогу на місці.

Також 21 вересня ЗС РФ вдарили по Рівному. Внаслідок ворожої атаки в частині міста зникло світло, енергетики працюють над його відновленням. За даними ОВА, російська ракета влучила у СТО, внаслідок чого були пошкоджені п’ять машин.