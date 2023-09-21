"Первая за полгода": в "Укрэнерго" рассказали о последствиях атаки ВС РФ на энергообъекты

В результате массированного обстрела российских войск в пяти областях Украины исчез свет. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть электроснабжение в города.

Ночью на 21 сентября российские войска обстреляли города Украины. В Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" рассказали, что впервые за шесть месяцев в результате вражеской атаки была повреждена энергосистема в западном и центральном регионах.

В частности, в результате обстрела частично пропал свет в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В "Укрэнерго" заверили, что работают над восстановлением электроснабжения.

"Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги", — отметили в компании.

Всего из-за боевых действий и по другим причинам по состоянию на утро 21 сентября без электроэнергии остаются 398 населенных пунктов.

"Кроме последствий ракетной атаки утром, есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донецкой области, Запорожья, Харьковской, Херсонской, Сумской областей. Восстановление питания происходит по ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — объяснили в НЭК "Укрэнерго".

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Словакии, а также осуществляет экспорт — в Словакию и Молдову.

"Продолжается плановая ремонтная кампания на объектах генерации", — добавили в компании.

Напомним, в ночь на 21 сентября российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Украины. Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков в нескольких районах столицы. В некоторых микрорайонах Святошинского района в результате ударов ВС РФ исчезли свет и вода.

Также в результате массированной атаки ВС РФ без света осталась часть Ровно. Там вражеская ракета попала в СТО, обошлось без жертв среди населения.