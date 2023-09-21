Бойцы 57-й бригады показали польские БТР Rosomak на учениях (фото)

Военные отработали наступательные действия, а также стрельбу из штатного стрелкового вооружения.

Украина заказала у Польши 100 БТР Rosomak. Машины уже находятся на вооружении ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба 57-й бригады.

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали учения мотопехотных батальонов. Военные отрабатывали ряд маневров и обучение личного состава: ведение наступательного боя, стрельба из штатного стрелкового вооружения.

"В течение прошлой недели на полигонах Донецкой области бойцы совершенствовали свои профессиональные навыки и выполняли упражнения по различным предметам боевой подготовки. К полигонным занятиям ежедневно привлекается максимальное количество военнослужащих", — пишут в пресс-службе.

На фотографиях заметны польские БТР Rosomak, зенитные установки, антидронные ружья, а также американские гранатометы М320.

БТР Росомак Фото: 57 ОМПБр Гранатомет M320 Фото: 57 ОМПБр Антидроновое ружье Фото: 57 ОМПБр

Всего украинская армия должна получить 100 машин. Контракт на поставку был подписан в апреле 2023 года. Бронирование машины защищает от 14,5 мм калибра в передней проекции и от 7,62 мм в других проекциях. Также Rosomak выдерживает подрыв на фугасе до 6 килограммов. Также есть возможность усилить бронирование, чтобы машина защищала от 30-мм снарядов.

Напомним, 31 июля БТР Rosomak впервые засветился на украинской территории.

Также известно, что Польша создает тяжелую БМП на базе Rosomak и САУ Krab.