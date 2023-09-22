От РФ до Ближнего Востока: топ спецопераций ГУР Украины за рубежом

Украинские разведчики неоднократно показывали свое мастерство и умения. С начала полномасштабной войны эффективность и амбициозность операций ГУР возросли в разы. В СМИ не исключают, что "гуровцы" могли быть задействованы даже в Судане.

После российского вторжения РФ в Украину — с 2014 года — Главное управление разведки проводит операции как на временно захваченных территориях, так и за рубежом. Фокус составил список спецопераций украинской военной разведки за границами Украины.

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, украинская разведка вместе с другими спецслужбами выполняла сложные операции. После 24 февраля их масштаб и география только расширялись. Газета The Times даже писала, что западным союзникам приходилось ограничивать амбициозность некоторых операций, планируемыех генерал-лейтенантом Кириллом Будановым.

Украинский стиль операции – кто атаковал силы партнеров ЧВК "Вагнер" в Судане

20 сентября CNN опубликовало статью о том, что за атаками на ЧВК "Вагнер" в Судане могут стоять украинские разведчики. Силы быстрой поддержки, которые поддерживает "Вагнер", были атакованы с беспилотников. Атака произошла возле Хартума, столицы Судана.

Источник среди украинских военных заявил, что за ударами стоят украинские спецслужбы.

"Это была работа не суданских военных. Ответственность, вероятно, несут украинские спецслужбы", — заявил источник.

Сюжет CNN о возможной причастности Украины к ударам в Судане

Также отмечаются "характерные признаки атак в украинском стиле". На одном из пультов управления БПЛА заметен украинский интерфейс.

Пульт управления с беспилотника Фото: скриншот/CNN

Дроны-камикадзе массово используются в российско-украинской войне и на африканском контингенте еще не получили распространения.

Представитель ГУР Андрей Юсов не стал подтверждать или опровергать украинскую причастность к атакам.

"Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Это, в частности, касается и Африки. Можно также напомнить слова генерала Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились", — сказал Юсов.

Эвакуация гражданского населения из Афганистана

2021 год запомнился тем, что США решили вывести войска из Афганистана, а движение Талибан взяло под контроль всю территорию страны. Граждане многих государств столкнулись с необходимостью экстренной эвакуации. Того же хотели многие афганцы, которые не признавали Талибан и помогали иностранцам. Среди других, в Афганистане были граждане Украины, которые нуждались в эвакуации.

Украина эвакуировала на Ил-76 700 человек Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Главное управление разведки спланировало и провело операцию в аэропорту Кабула. Украинский военно-транспортный самолет Ил-76 смог эвакуировать группу граждан Украины и граждан третьих стран. На момент организации полета в кабульском аэропорту уже не было канадского военного контингента.

Перед украинскими военными стояла задача: выйти за периметр аэропорта, сконтактировать с нужными лицами и довести их до аэропорта. Как стало известно намного позднее, военный Денис Квебек также был среди тех, кого эвакуировали из Афганистана. На тот момент он был контрактником в одной из частных военных компаний.

Видео с тайм-кодом о том, как ГУР забрало украинских наемников

Операция была сложной логистически и технически из-за особенностей ландшафта возле аэропорта. Также Украина заслужила уважение со стороны западных стран за помощь в эвакуации переводчиков и журналистов.

Россия — проходной двор. Спецоперации ГУР на российской территории

Стоит отметить, что публично сообщалось далеко не обо всех операциях Главного управления разведки. Большая часть подробностей не публична — и не факт, что что-то изменится после завершения войны. Поэтому часто об операциях становится известно только из СМИ и лишь иногда из официальных заявлений ГУР.

Официальная позиция военной разведки состоит в том, что врагов нужно уничтожать в любой точке мира, в том числе на территории РФ. Еще с первых месяцев полномасштабного вторжения в ГУР сформировали подразделение, а сейчас уже батальон "Шаман", бойцы которого проводят операции в тылу врага.

Black Hawk в ГУР Фото: скриншот

Все та же газета The Times первой написала о существовании спецподразделения для диверсий в тылу врага. Теперь их цели стали еще амбициознее — военные ведут охоту на российских генералов. Например, в июне был ликвидирован полковник 1009-го мотострелкового полка Владимир Кузнецов в Белгородской области. По данным журналистов, за операцией стоят именно "шаманы". Также целями являются российские склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и коммуникационные сети.

Уничтожение российской боевой авиации

20 сентября в ГУР сообщили, что неизвестные заложили взрывчатку и подорвали вертолет Ми-28Н, а также самолет-разведчик Ил-20 и транспортный Ан-148. Все они находились на стратегическом объекте — аэродроме "Чкаловский". На нем также базируются самолеты "Судного дня".

Аэродром "Чкаловский" с поврежденными самолетами Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Также летом были уничтожены четыре и повреждены еще два военно-транспортных самолетов Ил-76. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, самолеты были задействованы в переброске личного состава и вооружения ВС РФ, а посему они являются военной целью.

"Все, что касается вражеской логистики, в том числе транспортной авиации, должно быть нейтрализовано, ликвидировано, обезврежено, пока захватчики не уберутся с нашей украинской земли", — заявил Андрей Юсов.

Кроме Ил-76, были уничтожены и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которыми оккупанты обстреливают Украину. Два было уничтожено, а еще два — повреждено. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, у РФ есть 27 самлетов Ту-22, которые действительно летают. До атаки их было 31. При этом удары наносились с территории Российской Федерации.

Сожженый Ту-22М3 на аэродроме Сольцы Фото: Facebook

Однако стоит сделать ремарку, что ГУР не берет на себя ответственности за атаки. Их могут совершать как российские партизаны, так и другие неизвестные.

Операция "Синица" — небывалый успех ГУР

В конце августа стало известно об уникальной спецоперации украинской военной разведки. Военным удалось переманить на сторону Украины российского офицера, вертолетчика Максима Кузьминова. Аналогом операции можно назвать только израильскую "Бриллиант" 1966 года, когда иракский пилот похитил самый новый на тот момент советский истребитель МиГ-21.

Бойцы ГУР на фоне трофейного Ми-8АМТШ

Разведчики более 6 месяцев общались с Кузьминовым, вывезли его семью, гарантировали безопасность, а также денежное вознаграждение. В результате Украина получила вертолет Ми-8 АМТШ — это самая последняя модернизация, которой не было в Силах обороны. Кроме этого, заполучили ценные детали к российским истребителям — и капитана ВС РФ Максима Кузьминова, который располагает важной информацией.

В России сначала отрицали диверсию и утверждали, что борт "заблудился". Хотя посадка была совершена в Харьковской области в н.п. Полтава. Затем заявляли, что семья Кузьминова осталась в России. Однако в итоге трофейный Ми-8 АМТШ скоро встанет в строй Сил обороны, а Максим Кузьминов воспользовался шансом и перешел на сторону добра, как говорят в ГУР.

Не исключено, что у Кузьминова будут последователи — Кирилл Буданов говорит, что ГУР общается еще с несколькими россиянами, которые могут перейти на сторону Украины.