"Сдача юга Украины": следователи допросили десятки офицеров, в том числе Залужного, — BBC

По данным журналистов, по резонансному делу уже опросили более 50-и военнослужащих, включая командиров различных подразделений. Вопросы задавали даже главнокомандующему ВСУ. Впрочем, военные сомневаются в том, что у гражданских есть достаточно опыта и понимания в военном деле для того, чтобы судить их.

24 февраля 2022 года российские войска пересекли перешеек с Крымом и вторглись на материковую часть Украины, продвинувшись на юг более чем на 200 километров. Многие украинцы спрашивают, почему мосты на перешейке не были взорваны и почему не была организована более эффективная оборона. Об этом пишет компания BBC в своем расследовании.

Чонгарский пролив и перешеек, связывающий Крым и Украину, считались сложно преодолимыми при правильной обороне. Однако мосты не были взорваны, и силы России двигались быстро вглубь Украины. Возникают вопросы о том, были ли предательство или диверсионные действия, которые предотвратили подрыв мостов, или была ли это недостаточной готовностью и минированием.

Представители Минобороны и Генштаба утверждают, что мосты были заминированы, но силы России превосходили украинские в десятки раз, и подрыв мостов не изменил бы ситуацию. Военные также отмечают, что на других направлениях через Армянск и Перекопск мостов не было, и российская армия продвигалась через сушу в сторону Херсона и Новой Каховки.

Карта наступления ВС РФ из Крыма на Херсонскую область Украины Фото: BBC

Генерал-майор Андрей Соколов, командовавший участком обороны на юге, утверждает, что российские силы были значительно многочисленнее и смогли быстро продвигаться, даже если бы мосты были взорваны. Таким образом, силами и средствами, которые тогда были, украинцам было трудно сдержать российское наступление.

Расследование о "сдаче юга"

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда настаивают на проведении расследования для установления виновных в быстром продвижении российских войск из Крыма в Херсонскую область. Секретарь СНБО Алексей Данилов и руководитель ГУР Кирилл Буданов также поддерживают идею расследования и утверждают, что окончательных ответов на вопросы о причинах такого развития событий пока нет. Депутаты Рады также призывают провести расследование и установить ответственных лиц за недоработки в обороне на юге Украины.

Расследование, начатое Государственным бюро расследований (ГБР) Украины, включает в себя случай ненадлежащей обороны Херсонской области, которая привела к быстрой оккупации этой территории Россией в ходе войны. Расследование началось 11 апреля 2022 года, но информация о нем остается ограниченной. ГБР заявило, что расследует дело по статьям государственной измены и халатного отношения к военной службе.

Фото: BBC

Вопросы ненадлежащей организации минирования мостов и дамб в Херсонской области также включены в расследование. В публичной сфере ранее обсуждались предположения о предательстве со стороны бывших сотрудников спецслужб, но расследование не подтвердило связь с этими лицами. Однако вопросы об обороне юга Украины остаются важными, и депутаты Рады призывают провести расследование, чтобы установить ответственных за недоработки в обороне.

Фигуранты дела

В рамках расследования случая ненадлежащей обороны Херсонской области, которая привела к быстрой оккупации Россией, следователи провели допросы множества военных и чиновников. Среди допрошенных фигурируют генералы, командиры военных группировок, а также бывшие руководители административных единиц региона.

Инсайдерская информация подтверждает, что следователи допрашивают высокопоставленных военных и командиров в рамках расследования. Среди них — генералы, такие как командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев, бывшие командующие группой войск "Юг," включая Андрея Ковальчука и Андрея Соколова, а также командиры других военных формирований, причастных к этой операции.

Экс-начальник Генштаба Виктор Муженко также предоставил свои показания. Он присоединился к высшему военному командованию утром 24 февраля 2022 года и участвовал в принятии важных решений в штабе. В интервью "Фактам" в марте 2023 года генерал Муженко поделился информацией о своем допросе, отметив, что он одним из первых высокопоставленных военных, кого пригласили на допрос. Ему задали вопросы о наличии определенных планов и причинах событий. Генерал признал наличие планов и выразил уверенность в необходимости разбирательства произошедшего.

Источники BBC также утверждают, что другой бывший начальник Генштаба, генерал Руслан Хомчак, был допрошен. Дополнительно, бывшие руководители Херсонской области, включая Геннадия Лагуту, который был найден мертвым в Киеве 16 сентября, тоже дали свои показания в рамках расследования.

Кроме того, по данным журналистов, следователи также обратились к Валерию Залужному, главнокомандующему ВСУ, для беседы в рамках этого расследования. На данный момент у Залужного нет процессуального статуса в этом деле, и официального вызова на допрос не было. Однако не исключено, что его статус может измениться в будущем. В связи с этим, дело об оккупации Юга уже называют "делом Залужного" в узких политических кругах, отмечает СМИ.

Также следователи допросили экс-командира 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая обороняла юг, полковника Александра Виноградова. Всего по делу показания дали более полусотни человек.

Примечательно, что не было подтверждено участие бывших сотрудников спецслужб, о которых ранее существовали предположения, в "сдаче юга".

Один из участников событий на границе с Крымом, военный Иван Сестриватовский, утверждал, что должен был взорвать мосты на Чонгаре, но не смог это сделать из-за неисправности механизма или воздействия российских обстрелов и диверсантов. Позже его допросили по этому вопросу.

Могут ли гражданские судить военных?

Один из ключевых вопросов, выдвигаемых военными в отношении расследования дела об оккупации юга, касается способности гражданских следователей из ГБР провести адекватное расследование. Военные выразили опасения относительно отсутствия у этих следователей военного опыта и экспертизы, особенно в вопросах военных решений и действий.

Во многих странах НАТО подобные дела расследует военная полиция, но в Украине за девять лет войны такая структура так и не была создана.

Министерство обороны заявляло о работе над моделью военной юстиции, но процесс разработки продвигается медленно. Одним из предложений является создание Военной полиции на базе Военной службы правопорядка, с основной задачей расследования военных дел.

Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что подозреваемые в государственной измене экс-глава управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич и бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович работали на Россию, начиная с июня 2019 года. Они создали основу для быстрой практически беспрепятственной оккупации южных регионов Украины.