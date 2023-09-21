Контрнаступление ВСУ: зима на руку россиянам или от этого выиграет Украина, — мнение эксперта

По словам экс-профессора аналитического центра Royal United Services Institute Майкла Кларка, россияне тянут время до прихода зимы, в ВСУ же считают, что при достаточной локальной поддержке можно преодолеть сопротивление ВС РФ.

У зимней погоды могут быть как свои плюсы, так и минусы для каждой из сторон войны, считает британский военный аналитик Майкл Кларк, сообщает Sky News.

По словам бывшего директора аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), грязь и мокрая земля затрудняют выезд танков и бронетехники с дорог.

На дорогах перемещения бронетехники более уязвимы и предсказуемы, они движутся длинными колоннами и становятся легко доступной мишенью авиации и артиллерии.

"Движение пехоты вперед также относительно затруднено из-за грязи, если сравнивать с солдатами в окопах, которым легче работать, даже когда земля сырая", — отметил Кларк.

По его словам, когда земля замерзнет, танки снова смогут рассредоточиться по горизонтали. Он также отметил, что военные в окопах и на оборонительных позициях сильно страдают от мороза, если одежда, снаряжение и питание некачественные.

Без листьев на деревьях теряется основная часть естественной защиты — отсюда большая уязвимость перед разведывательными дронами и минометными обстрелами.

"Вообще, зимняя погода затрудняет наступательные операции. Но это также время года, когда моральный дух, подготовка, оснащение и организационные различия между армиями проявляются особенно резко", — отметил он.

Россияне тянут время до прихода зимы, украинцы, в свою очередь, считают, что у них достаточно локальной поддержки, чтобы преодолеть сопротивление ВС РФ, пояснил британский аналитик.

Напомним, что, по данным "Института исследования войны", ВСУ нанесли удар по российскому штабу и закрепились в Клещиевке.

Также сообщалось, что, по оценкам журналистов, президент РФ Владимир Путин, очевидно, рассчитывает на зиму для укрепления своих позиций.