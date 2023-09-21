В МИД Польши говорят, что "были удивлены" заявлением премьера Моравецкого об оружии для Украины

Польские дипломаты не были предупреждены о заявлении премьер-министра. Поэтому созывают специальное совещание, после которого озвучат официальную позицию.

С первых чисел сентября осложняются отношения между Польшей и Украиной. После того как Россия и Турция не пришли к согласию относительно возобновления зерновой сделки, польское правительство заявило, что не отменит эмбарго на ввоз в страну украинской сельскохозяйственной продукции. Наконец, 21 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекращает предоставлять оружие Украине для борьбы с российскими захватчиками. МИД Польши уже через несколько часов отреагировал на его заявление в комментарии порталу RMF24.

МИД Польши утверждает, что заявление Моравецкого стало неожиданностью для польских дипломатов. Они уверяют, что его позиция официально не согласовывалась. Однако пытаются объяснить причину слов чиновника: якобы он отреагировал на "ряд абсолютно неприемлемых жестов с украинской стороны".

Кроме того, журналист портала уточнил актуальные обязательства по оружию, которое должна Польша поставить в Украину. Среди прочего, речь идет о контракте на поставку САУ Krab для ВСУ. Другие обязательства касаются логистического центра по обслуживанию западной техники.

Между тем в Twitter канцелярии правительства Польши указано, что происходит совещание между следующими институциями: МИД, премьер-министром Моравецким, министром внутренних дел Мариушем Каминским и министром обороны Мариушем Блащаком.

Польша и Украина: детали

После того как Россия отказалась возобновлять работу зернового коридора, Польша отказалась пропускать украинское зерно через свою территорию. Об этом стало известно 15 сентября, когда польские чиновники не отменили эмбарго.

Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался относительно позиции правительства соседней страны. В ответ Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет оказывать военную помощь Украине, а взамен будет развивать собственную армию.

Напоминаем, депутат Сейма Польши подсчитал стоимость помощи, которую Украина получила от страны-партнера. При этом заявил, что она "стреляет себе в ногу". Между тем Министерство труда и социальной политики Польши предполагает, что в следующем году придется уменьшить помощь украинским беглецам от войны.