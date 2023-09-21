Рада отменила выводы госаудита о прибыли оборонных предприятий: почему это важно

Госаудит утверждал, что украинские оборонные заводы не имеют права на прибыль, поэтому обязывал вернуть компании 2,5 млрд за 2022 год гривен в бюджет. Это ставило под угрозу наращивание мощности предприятий.

Народные депутаты приняли постановление №10071, которое отменяет выводы Государственной аудиторской службы. Выводы были такими, что прибыль оборонных предприятий считалась убытками для государства. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

306 народных избранников из 337 присутствующих на заседании проголосовали за постановление №10071. Поэтому Верховная Рада постановляет: Кабинету Министров гарантировать оборонным предприятиям компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли.

Почему отмена выводов ГАС важна для оборонной промышленности?

Вывод Госаудиторской службы считал прибыли оборонных предприятий при выполнении госзаказа "убытком для государства". Они оценивались в 2,5 млрд гривен за 2022 год. Более того, государственные аудиторы пришли к выводу, что все предприятия должны вернуть прибыли в государственный бюджет.

Такой вывод вызвал волну возмущения у украинских предприятий. Полученные прибыли реинвестировали в расширение мощностей. Кроме этого выводы противоречили постановлению Кабинета министров, по которому производители могут получать от 5 до 10% чистой прибыли при выполнении заказов для государства.

Но в ГАС продолжали считать, что их вывод правильный. Он базировался на постановлении №335 Кабмина от 20 марта 2022 года. Его можно было прочитать так, что отечественный производитель не может закладывать прибыль в цену оружия. Несмотря на то, что постановление отменили, именно на это опирались аудиторы.

РК "Нептун" Фото: Defense Express

Поэтому сначала частная компания "Украинская бронетехника" заявила, что против них готовится уголовное производство от ГБР из-за прибыли. Затем заявление поддержала Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности. Также разработчики ракет "Нептун" и ПТРК "Стугна" ГККБ "Луч" обратился к Кабмину, секретарю СНБО и другим с просьбой урегулировать соответствия выводов Госаудитслужбы законодательству.

Напомним, 25 июля СМИ писали, что Украина может создавать ЗРК "СД-300", который ГККБ "Луч" представило еще в 2021 году.

20 сентября журналисты сообщили, как украинская оборонка борется с катастрофическим дефицитом людей на предприятиях.