"Политика в отношении Украины не меняется": в ЕС отреагировали на заявление Польши об оружии

Государства-члены ЕС самостоятельно решают, какое вооружение они могут поставлять нашему государству, но в Евросоюзе будут поддерживать Украину и в дальнейшем в обычном режиме.

Каждая страна самостоятельно будет решать, какое вооружение поставлять, но поддержка ЕС Украины не изменится. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано, сообщает "Европейская Правда".

Поддержка ЕС, несмотря на заявления Польши, остается твердой во всех сферах, в которых есть поддержка для Украины. По его словам, это касается политической, международной, экономической, гуманитарной, дипломатической и военной сфер.

"Мы не комментируем объявления Польши", — отметил он.

Стано не стал прямо давать соответствующую оценку заявлению Матеуша Моравецкого, руководитель польского Кабмина. Зато рассказал, что политика ЕС в отношении Украины не будет меняться. По его словам, государства-члены ЕС самостоятельно решают, какое вооружение они могут поставлять нашему государству.

Заявления польских чиновников

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, страна больше не будет поставлять Киеву свое вооружение. Он отметил, что теперь поляки будут вооружать собственное государство, поскольку в этом есть необходимость. Варшава является крупнейшим поставщиком танков советского производства и одним из лидеров по поставкам боевых самолетов Украине.

Впоследствии государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Польши Петр Мюллер объяснил эти высказывания. Он отметил, что страна выполняет только предварительно согласованные поставки боеприпасов и оружия. Представитель пояснил, что уже согласованные договоры на поставку включают и договоренности по польским самоходным гаубицам AHS Krab. Также он подтвердил, что в Польше и в дальнейшем будет работать хаб международной помощи Украине.

Напомним, конфликт между Польшей и Украиной возник на фоне зернового вопроса. Еще весной 2023 года ЕС ограничил импорт украинской продукции из-за протестов фермеров, которые потеряли собственный заработок.