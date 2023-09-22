Сравнил с войной в Украине: Вучич вспомнил о военной операции НАТО против Югославии (видео)

По словам сербского президента, Запад заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу, когда начинался конфликт в Югославии. Спустя многие годы Путин сказал то же самое, оправдывая войну в Украине.

Президент Сербии Александр Вучич высказался о двойных стандартах, которые используются многими странами в наше время. В частности, он затронул тему войны РФ против Украины. Об этом он заявил во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 21 сентября.

По его мнению, президент России Владимир Путин использовал те же обоснования для своего нападения на Украины, что и страны НАТО во время военной операции против Югославии.

"Впервые, беспрецедентно в мировой истории, мощнейшие 19 стран приняли решение, без привлечения Совета Безопасности ООН, повторяю, без какого-либо решения Совета Безопасности ООН, грубо напасть и наказать суверенную страну на европейской земле, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Они не смеялись вслух, когда российский президент использовал те же самые слова, оправдывая свое нападение на Украину. Они забыли, что сами использовали тот же нарратив, те же слова и те же объяснения", — заявил Александр Вучич.

В то же время, по словам президента, Сербия продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, потому что не собирается менять политику и изменять своим принципам.

Все это несмотря на многовековую дружбу с Российской Федерацией, продолжил Александр Вучич.

"Для нас любое насилие является одинаковым, любое нарушение Устава ООН является одинаковым, независимо от силы государства, которое его осуществляет, или неизбежно похожих оправданий, которые оно использует для своего незаконного и аморального поведения", — говорится в сообщении.

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Напомним, 9 августа сообщалось, что Александр Вучич пригрозил Киеву на случай признания независимости Косово. По его словам, Украина является для них дружественной страной, однако если будет принято решение, которое не понравится Белграду, то последует резкая реакция.