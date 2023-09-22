Держимся бульдожьей хваткой: Украина может победить империю зла в войне, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины, американская военная помощь помогла Украине выстоять. Теперь глава Кремля вынужден "развлекать" делегацию из Северной Кореи и просить помощи у Ирана, унижая себя. Это демонстрирует его слабость.

В ночь на 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская выступили в Национальном архиве США в Вашингтоне перед американскими чиновниками и предпринимателями. Во время своей речи украинский лидер поблагодарил американцев за оказанную помощь в войне с российским агрессором.

По словам Зеленского, он в Национальном архиве США заметил телеграмму Авраама Линкольна к генералу Гранту, которая его вдохновила.

""Держись бульдожьей хваткой, грызи и души, сколько можешь", — процитировал документ Зеленский.

Он отметил, что эти слова помогли Соединенным Штатам и отображают их мужество и веру.

"Слова Президента Линкольна отражают именно то, как воюют украинцы. В наших победных битвах за Киев, Харьков и остров Змеиный в Черном море. В нашей битве за Бахмут, где наши солдаты идут вперед, несмотря на трудности. В нашем сражении за каждый сантиметр украинской земли", — заявил Зеленский.

По его словам, украинские солдаты грызут и душат российских оккупантов. Россия еще никогда не встречала такого сопротивления. Больше Кремлю и президенту РФ Владимиру Путину не удастся покорить ни одну нацию.

"Путинский список стран на уничтожение был длинным. Еще совсем недавно. Если бы Украина упала, половина Европы была под угрозой попадания в сферу влияния Москвы", — заявил Зеленский.

Он отметил, что американская военная помощь помогла Украине выстоять. Теперь глава Кремля вынужден "развлекать" делегацию из Северной Кореи и просить помощи у Ирана, унижая себя. Это демонстрирует его слабость.

"Украина платит самую высокую цену за защиту свободы и глобальной безопасности. Каждый день и каждую ночь Россия продолжает свой террор ракетами и иранскими беспилотниками. Но каждый день наше единство остается сильным", — сказал глава государства.

Он выразил уверенность в том, что другим народам не придется отправлять свои армии на битву с Россией.

"Украина способна завершить эту войну победой, которая станет нашей совместной победой. Сегодня не империя зла, а только отсутствие единства способно поставить свободу на колени", — отметил президент.

Зеленский сказал, что во время разговора с президентом США Джо Байденом 24 февраля 2022 года мир еще не верил в Украину, так как на ее территорию ворвались длинные колонны российской военной техники.

"Но я заверил его, что мы не сдадимся. И он подтвердил, что Америка будет с нами столько, сколько нужно. Конгресс США подтвердил это. Украина всегда будет благодарна за это", — заявил Зеленский.

Первая леди Украины Елена Зеленская в свою очередь заявила, что борьба за свободу является частью украинского характера. Она заявила, что когда Россия начала убивать украинских детей, мир начал ощущаться маленьким, так как нарушение прав человека в одном месте — все равно, что нарушение прав человека на другом конце света.

По ее словам, американская военная помощь смогла сохранить сотни тысяч жизней в Украине, а сейчас у украинцев есть возможность продолжать борьбу.

Выступление Владимира и Елены Зеленских в Национальном архиве США

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. На кадрах с прямой трансляции можно заметить, что мировых лидеров сопровождают первые леди — Елена Зеленская и Джилл Байден. После проведенных переговоров ожидается пресс-конференция, где могут объявить о новом пакете помощи для Украины.