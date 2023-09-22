Больше боеприпасов, артиллерии и систем ПВО: альтернатив помощи Украине нет, — Байден

По словам президента США, первые американские танки Abrams прибудут в Украину уже на следующей неделе.

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает, что Конгресс США гарантирует продолжение военной помощи Украине. По его словам, альтернатив этому нет. Об этом сообщает CNN.

По словам американського президента, с приближением зимы Украина готовится к будущем неприятностям, которые возникнут из-за ракетных обстрелов РФ. Однако американцы готовы помочь украинцам пережить зиму.

"Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США — альтернативы нет", — заявил президент США.

По его словам, первые американские танки Abrams прибудут в Украину уже на следующей неделе. Более того, Байден считает, что Киеву нужно больше артиллерии, противотанковых средств, больше боеприпасов различных типов.

"Мы также предпринимаем усилия по укреплению возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить инфраструктуру, которая обеспечивает тепло и свет в самые холодные и темные дни года", — заявил Байден.

По словам американского лидера, президент РФ Владимир Путин ошибочно считает, что сможет сломить желание Запада помогать Украине в грядущие месяцы.

"Президент, американский народ — демократы, республиканцы, семьи по всей нашей стране — понимают, за что борется Украина", — сказал Байден.

Напомним, что Байден оценил храбрость народа Украины в борьбе с агрессией РФ. По словам американского президента, ни одна нация в мире не сможет быть по-настоящему в безопасности, если Украина проиграет войну России.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. На кадрах с прямой трансляции можно заметить, что мировых лидеров сопровождают первые леди — Елена Зеленская и Джилл Байден. После проведенных переговоров ожидается пресс-конференция, где могут объявить о новом пакете помощи для Украины.