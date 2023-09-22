Ошибочно расстреляли: Азербайджан признал гибель российских "миротворцев" в Карабахе

В Генпрокуратуре сообщили, что 20 сентября группа военнослужащих Азербайджана в селе Джанйятаг обстреляла автомобиль с военными РФ. В результате обстрела погибли 5 человек. Затем армянские военные убили одного российского "миротворца".

Генеральная прокуратура Азербайджана подтвердила гибель 6 российских "миротворцев" во время антитеррористических мероприятий в Карабахе. Соответствующее сообщения появилось на странице генпрокуратуры Азербайджанской Республики в Facebook.

Сообщается, что 20 сентября группа военнослужащих Азербайджана на территории села Джанйятаг обстреляла автомобиль с военными "Миротворческого контингента" России. В результате обстрела погибли 5 человек.

В прокуратуре заявили, что азербайджанские военнослужащие приняли российскую машину за автомобиль армянских войск из-за сложного рельефа местности и туманно-дождливой погоды.

Также в сообщении говорится, что в тот же день уже армянские военнослужащие обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль "Камаз", который принадлежал россиянам. В результате этого погиб один российский военный, еще один был ранен.

В прокуратуре отметили, что по фактам обстрелов были возбуждены уголовные дела.

"Сегодня состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами двух стран. Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью "миротворцев". Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия", — отметили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Напомним, что 20 сентября стало известно, что в Карабахе погибли военные ВС РФ. Российские военные чиновники указали, что солдаты-"миротворцы" находились на наблюдательном посту. Когда они возвращались с поста, то их обстреляли из стрелкового оружия. Расследовать дело будут правоохранители из РФ и Азербайджана.

Уже 21 сентября стало известно, что в Карабахе убили заместителя командира "миротворцев" ВС РФ. По данным Минобороны РФ, во время возвращения с наблюдательного поста российского контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия.