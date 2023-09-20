Попали под обстрел неизвестных: в Нагорном Карабахе погибли военные ВС РФ

На территории Нагорного Карабаха раздались выстрелы в направлении российских миротворцев. Миротворцы попали в засаду, когда возвращались с патрулирования в место дислокации.

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Министерство обороны России рассказало о чрезвычайном происшествии, которое произошло в день завершения двухдневной спецоперации Азербайджана против вооруженных группировок в Нагорном Карабахе. Представитель президента Азербайджана заявил, что стрельба прекратилась и члены группировок сложили оружие. Однако на территории армянского анклава в направлении российских миротворцев прозвучало несколько смертельных выстрелов. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ в заметке в Telegram-канале.

Российские военные чиновники указали, что происшествие произошло недалеко от населенного пункта Джанятаг (или Чанкатах) в Нагорном Карабахе. Солдаты-миротворцы находились на наблюдательном посту — количество человек не указывается. Когда они возвращались с поста, то их обстреляли из стрелкового оружия. В результате обстрела военные погибли.

Расследовать дело будут правоохранители из РФ и Азербайджана, уверяют в Минобороны. Других деталей происшествия не приведено.

Сообщение Минобороны РФ о происшествии в Нагарном Карабахе Фото: Министерство обороны РФ

Война в Нагорном Карабахе: детали

Отметим, так называемый "российский миротворческий контингент" появился на территории Азербайджана в 2020 году после 44-дневной Второй карабахской войны. По итогам переговоров, в которых активное участие приняла Россия, в Нагорном Карабахе появились военные ВС РФ в количестве 1960 человек, 90 бронеавтомобилей и другая военная техника. Место базирования контингента — возле Степанакертского аэропорта. Продолжительность пребывания — пять лет с возможностью пролонгации на следующие пять, если не будет возражений.

От Степанакерта до места гибели российских военных — около 26 км.

Карта местности, где произошло чрезвычайное происшествие в Нагорном Карабахе Фото: Google maps

Об обострении в Нагорном Карабахе стало известно днем 19 сентября 2023 года. Сначала в СМИ сообщили об использовании стрелкового оружия армянами, которые, кроме того, взорвали военный грузовик. После этого власти Азербайджана объявили антитеррористическую операцию, которая длилась менее двух суток.

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Обезврежены позиции и вооружение: Азербайджан заявил об успешной операции в Карабахе

20 сентября повстанцы прекратили сопротивление и гарантировали, что передадут Азербайджану стрелковое, а также, при наличии, тяжелое оружие. Правительство Азербайджана заявило, что интегрирует армян в общественную жизнь страны и заключит мирный договор с Арменией.

Напоминаем, украинские чиновники отреагировали на войну в Нагорном Карабахе. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что активность Азербайджана свидетельствует об ослаблении России в Кавказском регионе. Между тем в 300 км к северу от Нагорного Карабаха — в Чечне — Кремль может получить новую "головную боль". В ГУР заявили, что вскоре придется искать преемника для лидера Чечни Рамзан Кадыров, который действительно имеет проблемы со здоровьем.