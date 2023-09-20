Потрапили під обстріл невідомих: у Нагірному Карабаху загинули військові ЗС РФ

На території Нагірного Карабаху пролунали постріли у напрямку російських миротворців. Миротворці потрапили у засідку, коли повертались з патрулювання у місце дислокації.

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Міністерство оборони Росії розповіло про надзвичайну подію, яка сталась у день завершення дводенної спецоперації Азербайджану проти озброєних угрупувань в Нагірному Карабаху. Представник президента Азербайджану заявив, що стрілянина припинилась і члени угрупувань склали зброю. Однак на території вірменського анклаву у напрямку російських миротворців пролунало кілька смертельних пострілів. Про це розповіла пресслужба Міноборони РФ у дописі в Telegram-каналі.

Російські військові чиновники вказали, що подія сталась неподалік від населеного пункту Джанятаг (або Чанкатах) в Нагірному Карабаху. Солдати-миротворці перебували на спостережувальному посту — кількість осіб не вказується. Коли вони повертались з посту, то їх обстріляли зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу військові загинули.

Розслідувати справу будуть правоохоронці з РФ та Азербайджану, запевняють в Міноборони. Інших деталей події не наведено.

Повідомлення Міноборони РФ про подію в Нагарному Карабаху Фото: Министерство обороны РФ

Війна у Нагірному Карабаху: деталі

Зазначимо, так званий "російський миротворчий контингент" з'явився на території Азербайджану у 2020 році після 44-денної Другої карабахської війни. За підсумками перемовин, в яких активну участь взяла Росія, в Нагірному Карабасі з'явились військові ЗС РФ в кількості 1960 осіб, 90 бронеавтомобілів та інша військова техніка. Місце базування контингенту — біля Степанакертського аеропорту. Тривалість перебування — п'ять років з можливістю пролонгування на наступні п'ять, якщо не буде заперечень.

Від Степанакерту до місця загибелі російських військових — близько 26 км.

Карта місцевості, де сталась надзвичайна подія у Нагірному Карабаху Фото: Google maps

Про загострення у Нагірному Карабаху стало відомо вдень 19 вересня 2023 року. Спершу у ЗМІ повідомили про використання с стрілецької зброї вірменами, які, крім того, підірвали військову вантажівку. Після цього влада Азербайджану оголосила антитерористичну операцію, яка тривала менш як дві доби.

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20 вересня повстанці припинили опір та гарантували, що передадуть Азербайджану стрілецьку, а також, за наявності, важку зброю. Уряд Азербайджану заявив, що інтегрує вірмен в суспільне життя країни та укладе мирний договір з Вірменією.

Нагадуємо, українські урядовці відреагували на війну в Нагорному Карабаху. Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що активність Азербайджану свідчить про ослаблення Росії у Кавказькому регіоні. Між тим за 300 км на північ від Нагорного Карабаху — в Чечні — Кремль може отримати новий "головний біль". В ГУР заявили, що незабаром доведеться шукати наступника для лідера Чечні Рамзан Кадиров, який дійсно має проблеми зі здоров'ям.