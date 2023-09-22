Кто в Украине может быть мобилизован по месту жительства: список категорий

Согласно законодательству, граждане, не входящие в упомянутые категории, лишены права выбора воинской части, в которой они могли бы проходить службу.

С момента начала полномасштабного вторжения в Украине проводится всеобщая военная мобилизация. Гражданам необходимо знать, каким категориям граждан разрешено служить в Вооруженных Силах на месту проживания. Об этом говорится в ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто может служить по месту жительства?

Таким образом, следующие 10 категорий граждан имеют законное право служить по месту жительства:

люди с инвалидностью; временно непригодныt к службе; лица, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет; лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка; граждане, которые занимаются ребенком с инвалидностью до 18 лет; лица, содержащие совершеннолетнего человека с I или II группой инвалидности; лица, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки; лица, ухаживающие за членом семьи (супругом или женой, родителями мужа или жены), нуждающиеся в постоянном уходе; лица, имеющие членов семьи (супруга, супруга, родителей мужа или жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали; лица, имеющие ребенка с тяжелой травмой или нуждающегося в трансплантации органа; кроме того, лица, имеющие ребенка с определенными заболеваниями:

серьезные нарушения нервной системы, вызванные перинатальными факторами;

серьезные аномалии в развитии, присущие с момента рождения;

редкие орфанные заболевания;

онкологические, онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа;

острые или хронические заболевания почек IV степени.

Можно ли выбирать место службы?

В период военного положения военнообязанные граждане, не входящие в упомянутые категории, лишены права выбора воинской части, в которой они могли бы проходить службу.

Тем не менее, каждый военнослужащий имеет возможность запросить перевод в другое подразделение, следуя определенной процедуре. Для этого требуется, чтобы командир соответствующей воинской части оформил специальное представление, называемое "отношением".

Ранее Фокус писал, что во время действия военного положения в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в ряды ВСУ не могут призвать соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам. Тогда как студентам заочной формы могут вручить повестки.