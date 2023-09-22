Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Кто в Украине может быть мобилизован по месту жительства: список категорий

Анастасия Ковалева
Фото: Иллюстративное фото | Кто в Украине может быть мобилизован по месту жительства

Согласно законодательству, граждане, не входящие в упомянутые категории, лишены права выбора воинской части, в которой они могли бы проходить службу.

С момента начала полномасштабного вторжения в Украине проводится всеобщая военная мобилизация. Гражданам необходимо знать, каким категориям граждан разрешено служить в Вооруженных Силах на месту проживания. Об этом говорится в ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто может служить по месту жительства?

Таким образом, следующие 10 категорий граждан имеют законное право служить по месту жительства:

  1. люди с инвалидностью;
  2. временно непригодныt к службе;
  3. лица, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
  4. лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
  5. граждане, которые занимаются ребенком с инвалидностью до 18 лет;
  6. лица, содержащие совершеннолетнего человека с I или II группой инвалидности;
  7. лица, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
  8. лица, ухаживающие за членом семьи (супругом или женой, родителями мужа или жены), нуждающиеся в постоянном уходе;
  9. лица, имеющие членов семьи (супруга, супруга, родителей мужа или жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали;
  10. лица, имеющие ребенка с тяжелой травмой или нуждающегося в трансплантации органа; кроме того, лица, имеющие ребенка с определенными заболеваниями:
  • серьезные нарушения нервной системы, вызванные перинатальными факторами;
  • серьезные аномалии в развитии, присущие с момента рождения;
  • редкие орфанные заболевания;
  • онкологические, онкогематологические заболевания;
  • детский церебральный паралич;
  • тяжелые психические расстройства;
  • сахарный диабет I типа;
  • острые или хронические заболевания почек IV степени.

Можно ли выбирать место службы?

В период военного положения военнообязанные граждане, не входящие в упомянутые категории, лишены права выбора воинской части, в которой они могли бы проходить службу.

Тем не менее, каждый военнослужащий имеет возможность запросить перевод в другое подразделение, следуя определенной процедуре. Для этого требуется, чтобы командир соответствующей воинской части оформил специальное представление, называемое "отношением".

Ранее Фокус писал, что во время действия военного положения в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в ряды ВСУ не могут призвать соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам. Тогда как студентам заочной формы могут вручить повестки.