Кто в Украине может быть мобилизован по месту жительства: список категорий
Согласно законодательству, граждане, не входящие в упомянутые категории, лишены права выбора воинской части, в которой они могли бы проходить службу.
С момента начала полномасштабного вторжения в Украине проводится всеобщая военная мобилизация. Гражданам необходимо знать, каким категориям граждан разрешено служить в Вооруженных Силах на месту проживания. Об этом говорится в ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кто может служить по месту жительства?
Таким образом, следующие 10 категорий граждан имеют законное право служить по месту жительства:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодныt к службе;
- лица, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
- граждане, которые занимаются ребенком с инвалидностью до 18 лет;
- лица, содержащие совершеннолетнего человека с I или II группой инвалидности;
- лица, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- лица, ухаживающие за членом семьи (супругом или женой, родителями мужа или жены), нуждающиеся в постоянном уходе;
- лица, имеющие членов семьи (супруга, супруга, родителей мужа или жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали;
- лица, имеющие ребенка с тяжелой травмой или нуждающегося в трансплантации органа; кроме того, лица, имеющие ребенка с определенными заболеваниями:
- серьезные нарушения нервной системы, вызванные перинатальными факторами;
- серьезные аномалии в развитии, присущие с момента рождения;
- редкие орфанные заболевания;
- онкологические, онкогематологические заболевания;
- детский церебральный паралич;
- тяжелые психические расстройства;
- сахарный диабет I типа;
- острые или хронические заболевания почек IV степени.
Можно ли выбирать место службы?
В период военного положения военнообязанные граждане, не входящие в упомянутые категории, лишены права выбора воинской части, в которой они могли бы проходить службу.
Тем не менее, каждый военнослужащий имеет возможность запросить перевод в другое подразделение, следуя определенной процедуре. Для этого требуется, чтобы командир соответствующей воинской части оформил специальное представление, называемое "отношением".
Ранее Фокус писал, что во время действия военного положения в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в ряды ВСУ не могут призвать соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам. Тогда как студентам заочной формы могут вручить повестки.