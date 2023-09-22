Хто в Україні може бути мобілізований за місцем проживання: список категорій

Згідно із законодавством, громадяни, які не входять до згаданих категорій, позбавлені права вибору військової частини, в якій вони могли б проходити службу.

Related video

З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україні проводиться загальна військова мобілізація. Громадянам необхідно знати, яким категоріям громадян дозволено служити у Збройних Силах за місцем проживання. Про це йдеться в ч. 1 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Хто може служити за місцем проживання?

Таким чином, наступні 10 категорій громадян мають законне право служити за місцем проживання:

люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби; особи, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років; особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину; громадяни, які опікуються дитиною з інвалідністю до 18 років; особи, які утримують повнолітню людину з I або II групою інвалідності; особи, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування; особи, які доглядають за членом сім'ї (чоловіком або дружиною, батьками чоловіка або дружини), які потребують постійного догляду; особи, які мають членів сім'ї (чоловіка, дружину, батьків чоловіка або дружини) з інвалідністю I або II групи, якщо немає інших членів сім'ї, які б за ними доглядали; особи, які мають дитину з тяжкою травмою або потребують трансплантації органу; крім того, особи, які мають дитину з певними захворюваннями:

серйозні порушення нервової системи, спричинені перинатальними факторами;

серйозні аномалії в розвитку, притаманні з моменту народження;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу;

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Чи можна обирати місце служби?

У період воєнного стану військовозобов'язані громадяни, які не входять до згаданих категорій, позбавлені права вибору військової частини, в якій вони могли б проходити службу.

Проте кожен військовослужбовець має можливість запросити переведення в інший підрозділ, дотримуючись певної процедури. Для цього потрібно, щоб командир відповідної військової частини оформив спеціальне подання, зване "відношенням".

Раніше Фокус писав, що під час дії воєнного стану відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" до лав ЗСУ не можуть призвати здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами. Тоді як студентам заочної форми можуть вручити повістки.