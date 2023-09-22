"Не брали паспорта с повесткой": история супругов, расстрелянных ВС РФ на Херсонщине (фото)

Посреди ночи российские военные ворвались домой к Анастасии и Валерию Саксаганским. Позже их тела нашли в оккупированной части региона — двухлетняя дочь молодых людей осталась сиротой.

Ночью на 16 сентября российские оккупанты убили молодых супругов за отказ в сотрудничестве и нежелание брать вражеские паспорта. Их двухлетняя дочь осталась сиротой. Историей пары с Херсонщины поделились 21 сентября в медиа Obozrevatel.

Примерно в 1:00 16 сентября в дом супругов в селе Малые Копани ворвались российские военные. Они забрали 25-летнюю Анастасию и 34-летнего Валерия Саксаганских, оставив дома только 2-летнюю дочь Маргариту. Девочка спала.

Фото Валерия Саксаганского с дочерью Маргаритой Фото: obozrevatel

Утром родители Анастасии не смогли дозвониться дочери и отправились к ней домой. Там они нашли только маленькую девочку, которая провела ночь без родителей. Впоследствии в лесопосадке вблизи села Раденск нашли тело женщины с пулевыми ранениями. В самом селе Малые Копани нашли и тело ее мужа.

Свадебное фото Анастасии и Валерия Саксаганских Фото: obozrevatel

"Анастасия и Валера не соглашались на сотрудничество с оккупантами. Я знаю, что особенно Настя была в этом плане непоколебимой. Они и российских паспортов не брали. Известно, что вместе с российскими паспортами оккупанты сразу выдают и повестки мужчинам", — рассказала одногруппница погибшей Валерия Никитюк.

Фото Валерия Саксаганского Фото: obozrevatel

Что известно о погибших супругах?

Анастасия несколько лет назад закончила Херсонское медицинское училище и устроилась работать медсестрой в Херсонский городской перинатальный центр.

Фото Анастасии Саксаганской Фото: obozrevatel

"Во время оккупации она не могла работать, да и дочка была маленькой. Но говорят, что россияне настаивали на том, чтобы молодая мама шла медиком к ним", — передали журналисты.

Валерий был рыбинспектором, и также отказывался сотрудничать с российскими войсками. По данным медиа, это "очень раздражало" оккупантов.

Фото Валерия Саксаганского Фото: obozrevatel

"В последнее время в селе репрессии усилились. Абсолютно всех заставляли получать российские паспорта, работать, покоя никому не давали", — объяснил один из местных жителей.

Знакомые погибших вспоминают супругов как очень добрых и отзывчивых людей.

Фото Анастасии и Валерия Саксаганских Фото: obozrevatel

"Настя — она вообще была очень чувствительной к чужому горю, всегда старалась помочь. А по характеру она была человек-праздник. Легкая на подъем, всегда поддерживала любые встречи, праздники, пикники. Легко сходилась с людьми", — рассказала Никитюк.

Анастасия и Валерий были односельчанами.

"Он был замечательным человеком и надежным другом. Одна из его черт — коммуникабельность, он был душой любой компании, у него были лидерские задатки. И еще он был очень справедливым. Как и большинство ребят, он играл в футбол, занимался волейболом. И очень любил рыбалку. Он и будущую свою профессию выбрал в соответствии со своим увлечением. Учился Валера в Херсонском государственном аграрном университете", — вспомнил его одноклассник.

Фото Валерия Саксаганского Фото: obozrevatel

За своей будущей женой Валерий ухаживал в течение нескольких лет — с тех пор, как она после 9 класса пошла учиться в медучилище.

Фото Анастасии Саксаганской Фото: obozrevatel

"Сначала она не очень обращала внимание на его ухаживания, а потом он таки ее покорил. После окончания учебы они обручились, а вскоре сыграли свадьбу. Потом у них родилась Маргарита", — рассказала Никитюк.

Фото Валерия Саксаганского Фото: obozrevatel

Почему российские оккупанты так жестоко убили супругов, в селе объяснить не могут. Большинство местных, которые остались в оккупации, боятся это комментировать. В то же время родители Анастасии волнуются, что у них могут отобрать внучку-сироту.

Напомним, ранее сообщалось, что тело Анастасии нашли вблизи трассы, а ее мужа — в лесопосадке. По данным Центра журналистских расследований, двухлетняя Маргарита провела одна более 12 часов.

Представители Голопристанского горсовета объясняли трагическое событие ротацией российских оккупантов. Они сообщали, что в громаду заехали "очень жестокие" военные, которые терроризировали людей.

Также известно, что российские оккупанты убили двух подростков в Бердянске. Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова обвиняли в подготовке диверсии и пытали.